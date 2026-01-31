Potrivit informațiilor Libertatea, conflictul violent a avut loc la King Bar, aflat pe strada Huedin, în sectorul 4 din București. Proprietarul barului a refuzat însă să facă plângere la Poliție după ce bunurile din bar au fost distruse de nepalezi, așa cum se vede în imaginile video de mai jos.

„Din primele verificări a rezultat că, pe fondul consumului de alcool, între aceștia ar fi izbucnit un conflict spontan, care a degenerat într-o agresiune fizică reciprocă. Totodată, administratorul societății comerciale a declarat faptul că, în urma altercației, au fost distruse mai multe obiecte de mobilier și elemente specifice unității, însă nu a dorit să formuleze plângere prealabilă cu privire la distrugerile produse”, a transmis Poliția Capitalei. Deocamdată nu se știe motivul pentru care cei patru s-au bătut.

După bătaie, unul dintre nepalezi a suferit o rană la cap și a fost consultat de echipajele medicale, dar a refuzat transportul la spital. Ceilalți trei bărbați au suferit leziuni superficiale la nivelul feței, dar nu au acceptat îngrijiri medicale.

„Persoanele implicate au fost conduse la sediul Secției 16 Poliție, în vederea stabilirii situației de fapt și a întocmirii actelor procedurale, fără ca vreuna dintre acestea să dorească formularea unei plângeri prealabile”, a precizat Poliția.

Ulterior, anchetatorii au decis control judiciar pentru 60 de zile pentru cei patru, iar cercetările continuă în dosarul deschis pentru lovire, violențe și tulburarea liniștii și ordinii publice.

