De Mihai Toma,

Bărbatul de 47 de ani a postat pe 27 mai o nouă înregistrare, realizată pe 23 mai. El discută cu preotul mănăstirii, pe care îl face atent cu privire la pericolul de a ține slujbe fără respectarea măsurilor de distanțare socială.

“Părinte, am venit cu pace, dar am fost întâmpinat cu război, vreau doar să vă vorbesc. De ce ați ținut slujba în biserică?”, întreabă Robert Păun.

“Nu e de ajuns că a murit un înalt prelat?”

Nu e de ajuns că a murit un înalt prelat, trebuie să mai moară cineva? Vă întreb…. Legea e lege. Nu sunt de la poliție, ci sunt un cetățean care stă două luni degeaba în casă, cică sunt sectar. Robert Păun:

Bărbatul continuă monologul, când înspre el se îndreaptă o călugăriță: “Duminică, ați stat adunați unul lângă altul. Coronavirusul există, mai trebuie să moară cineva? Noi stăm în casă, ei își bat joc”.

Cineva aflat lângă camera de filmat spune că “vinovați sunt cei de sus”.

Pe perioda stării de alertă, “activitățile religioase în interiorul lăcașurilor de cult și în locațiile unde se organizează slujbe cu caracter privat se desfășoară cu participarea unui număr de maximum 16 persoane. De asemenea, trebuie să se ţină cont de regula că între participanţi trebuie să fie o distanţă de cel puţin 2 metri, iar fiecare persoană trebuie aibă un spaţiu personal de cel puţin 4 metri pătraţi. Purtarea măştii de protecție e obligatorie”.

Recomandări Surpriză în cazul femeii din Botoșani care a spus că ”un domn și o doamnă de la DSP” i-au oferit 3.000 de lei ca să-și treacă soțul drept mort COVID-19

Cazul de la Jieț e anchetat după cum urmează:

dosar penal deschis în martie pe numele Robert Păun, acuzat de hărțuire de călugărița Elena, ancheta este coordonată de procurorii de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Petroșani

cercetări cu privire la comiterea infracţiunii de tulburare a ordinii şi liniştii publice, în cazul sesizării depuse de stareța mănăstirii, după ce Robert Păun a intrat să filmeze slujba ținută duminică, 24 martie.

cercetări sub aspectul comiterii de infracţiunii de loviri sau alte violenţe, în urma sesizării făcute de Robert Păun și alt bărbat de 36 de ani, care au ajuns la spital pretinzând că au fost agresați de enoriașii de la mănăstire.

Amendat cu 700 de lei în două zile

Robert Păun a fost și sâmbătă, 23 mai, la biserică, și susține că a fost amendat cu 200 de lei pentru tulburarea liniștii publice. Pe 24 mai a primit o altă amendă de la polițiști, 500 de lei, pentru apel abuziv la 112.

Recomandări Diabetul și coronavirusul. Un studiu din Anglia arată că din 23.000 de pacienți decedați de COVID-19, o treime erau diabetici

Scandalul de la Mănăstirea Jieț a izbucnit duminică.

Reprezentanții Episcopiei Devei și Hunedoarei susțin că de circa doi ani hunedoreanul ar fi hărțuit “obștea mănăstirii”, o călugăriță fiind vizată, în principal, de acesta”, citați de Ziarul Hunedoreanului.

“Călugărița Elena a lucrat la mine la covrigărie”

Libertatea a vorbit cu Robert Păun, iar acesta spune: “Într-adevăr, am avut o relație cu Elena, o fată care a lucrat la covrigăria mea din Vulcan. Acum doi ani a avut un declic și a plecat la mănăstire. Așa am ajuns și eu să cunosc lăcașul de cult de la Jieț. Dar nici vorbă de hărțuire, nu am mai contactat-o”.

Păun spune că era un obișnuit al mănăstirii înainte de izbucnirea scandalului, “am fost de multe ori la masă acolo. Conflictul e de la începutul anului, are motive teologice”.

Legat de scandalul de duminică, Păun afirmă că a fost agresat de “o persoană despre care se spune că e fratele preotului. Aștept certificatul medico-legal pentru a face plângerea. Când am plecat, acel om cu alură de bodyguard mi-a pulverizat spray cu piper în nas. Era să cad într-o prăpastie când am plecat de la mănăstire”.

Robert Păun a divorțat în 2017 și are o fetiță de 10 ani.

Citeşte şi:

Zborurile spre și dinspre Italia, Spania, Marea Britanie și alte 11 țări rămân suspendate până pe 16 iunie

Cozi uriașe la vamă. Peste 40.000 de persoane au trecut frontiera în ultimele 24 de ore

Ministerul muncii, reacție la cazul muncitorilor din Africa, în greva foamei la Sibiu: „Își vor primi banii până pe 6 iunie”. Patronul-țepar îi vrea înapoi pe muncitori

GSP.RO Bill Gates, reacție dură după ce a fost acuzat că știa de coronavirus : „Am făcut o ...

HOROSCOP Horoscop 27 mai 2020. Peștii au o relație bună cu cei din apropierea lor