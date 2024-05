Jurnalistul de investigație maghiar Szabolcs Pagnyi a descoperit că Juraj Cintula, în vârstă de 71 de ani, presupusul suspect în atacul asupra prim-ministrului Robert Fico, a avut legături cu grupul prorus Slovenskí Branci (Recruți slovaci).

‼️🇷🇺Wow. Looks like Slovak PM Robert Fico's reported assailant, writer Juraj Cintula, was associated with pro-Russian paramilitary group Slovenskí Branci (SB). Their leader was even trained by Russian ex-Spetsnaz soldiers. Read more on @VSquare_Project 👇https://t.co/2IzSHwq54d pic.twitter.com/M9fgp186R3 — Szabolcs Panyi (@panyiszabolcs) May 15, 2024

În ianuarie 2016, pe Facebook-ul grupului a apărut o postare a lui Cintula, în care și-a exprimat sprijinul public pentru Slovenskí Branci. Postarea a fost însoțită de o fotografie a lui Cintula.

„În mai a anului trecut, am aflat pentru prima dată despre Slovenskí Branci. Ce m-a atras la ei? Capacitatea de a acționa fără să țină cont de ordinea statului, care este pur și simplu de neînțeles într-o societate pasivă ca a noastră. Entuziasm dezinteresat, ei înșiși cumpără arme și echipamente, din banii lor. Ei înșiși, în timpul liber, se antrenează pentru tactică și strategie”, a scris Cintula la postare.

Apoi bărbatul laudă spiritul patriotic al membrilor grupului: „Sute de mii de migranți vin în Europa, din care suntem o parte permanentă. Recruții slovaci nu se pregătesc pentru luptă, ci pentru apărare. Când cineva îți spune că se pregătesc de război, nu-l crede. Sarcina lor principală este să protejeze locuitorii, țara, tradiția, cultura, sunt patrioți. Cred în acei băieți și fete tinere și îmi exprim sprijinul public pentru ei. Juraj Cintula, poet, scriitor, publicist”.

Slovenskí Branci este o organizație paramilitară neînregistrată, care activează în Slovacia din 2012. Jurnaliştii de investigaţie de la publicaţia VSquare au scris în 2019 că Slovenskí Branci a colaborat cu filiala slovacă a mişcării motocicliştilor pro-Kremlin „Lupii de noapte”, iar liderul grupării a fost antrenat de fostele forţe speciale ruse. În octombrie 2022, organizația a anunțat că își va înceta activitățile.

Premierul slovac Robert Fico a fost atacat în după-amiaza zilei de 15 mai, în orașul Handlova (la 190 de kilometri de Bratislava). Atacatorul l-a împușcat pe Fico de cinci ori. Premierul rănit a fost internat în spital și a fost supus unei intervenții chirurgicale. Suspectul în atac a fost reținut. Șeful Ministerului Afacerilor Interne din Slovacia, Matus Shutai-Eshtok, a spus că suspectul a tras din motive politice.

🇸🇰 | VIDEO: Imágenes muestran el momento del ataque contra el Primer Ministro eslovaco, Robert Fico, que lo dejó en estado crítico. pic.twitter.com/lS9P3J1Gev — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) May 15, 2024

După șapte ore de operație, vicepremierul Slovaciei a declarat pentru BBC că este convins că premierul Robert Fico „va supraviețui” și că acesta nu se mai află într-o situație care să-i pună viața în pericol.

