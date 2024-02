Shamran Mehmood, un pakistanez în vârstă de 37 de ani, a ucis-o pe Sandra Bignet, 23 de ani, în mai 2019, apoi a dus cadavrul în portbagajul mașinii, unde a fost găsit, într-o parcare. Bărbatul a fost cel care a alertat apoi poliția, iar după ce a fost arestat a negat permanent crima și a povestit că vinovat e un „român misterios”.

„Stăteam pe un culoar, făcând ordine. Am auzit un zgomot destul de plictisitor de lucruri căzând. Am auzit o voce, un strigăt înăbușit. M-am uitat în jur. M-am dus în partea cealaltă a magazinului și atunci am văzut că românul și ea se certau, o prindea de gât”, a spus el în instanță, marți, 30 ianuarie.

Sandra a sosit la magazin la ora 12.30. Era stagiară responsabilă cu verificarea vizibilității produselor angajatorului ei. Pakistanezul spune că nu a văzut-o, apoi a auzit zgomotele și vocile care se certau: „La raftul de biscuiți se certau românul și ea”. Personajul românului a apărut târziu în timpul anchetei. Și nici o singură mărturie și nici un element material nu poate atesta existența lui. „A prins-o de gât. I-am spus: Ești nebun, dă-i drumul!”, a mai spus pakistanezul, care susține că l-ar fi despărțit pe român de Sandra. Atunci, „tânăra s-a prăbușit de parcă picioarele nu i-ar mai fi rezistat”. „M-a prins de braț și a căzut la pământ”. În mod surprinzător, bărbatul susține că românul ar fi rămas acolo și i-ar fi spus: „Nu vă faceți griji, voi chema salvatorii”.

Shamran povestește că s-a dus să aducă apă pentru Sandra: „Între timp, românul a plecat. Am încercat să-i pun apă în gură, dar a curs”, continuă el. „Nu l-am văzut. Am intrat complet în panică. Am închis ușa magazinului și am plecat în direcția Poștei”, a mai adăugat el, apoi a susținut că încerca să-l găsească pe român. Și, întrucât nu-l găsește pe atacator (vizionarea supravegherii video nu a scos la iveală nimic care să demonstreze existența acestuia și prezența lui în supermarket), se întoarce la magazin. „În acel moment, a spus el, mi-am dat seama că Sandra era moartă. M-am speriat. Am dus-o sus și am lăsat-o acolo”.

Nimic din ceea ce a povestit nu a putut fi probat și procurorii au reușit să demonstreze că e vinovat de moartea tinerei. Așa că a fost condamnat, dar e vorba despre o sentință semnificativ mai mică decât cea cerută de procurorul general. Acesta din urmă ceruse 30 de ani.

„Nu există dreptate în această țară”, a spus mama tinerei studente de 23 de ani. Apoi a acuzat o stare de rău. La fel ca toți cei apropiați victimei, ea se aștepta la o sentință mult mai severă. Cele trei rude ale criminalului, acuzate că au ascuns mai mult sau mai puțin locul crimei, au primit pedepse cu suspendare de la un an la trei ani de închisoare.

Pe parcursul celor două săptămâni de proces, fostul angajat al Franprix, acum în vârstă de 38 de ani, a repetat că a mutat doar cadavrul Sandrei și că nu el este criminalul. „Instanța nu a fost convinsă de negările dumneavoastră și de ipoteza dumneavoastră românească”, i-a spus președintele Curții din Val-de-Marne.

Pe lângă pedeapsa cu închisoarea, împotriva lui a fost emisă o interdicție pe teritoriul francez. Un expert juridic a explicat că diferența de 10 ani între ce a cerut procurorul și decizia judecătorului e dată de faptul că, „atunci când nu există o majoritate absolută între jurați pentru pedeapsa maximă de 30 de ani, se trece direct la 20 de ani. Așa este legea, nu se poate să primească, spre exemplu, 20 de ani”.

