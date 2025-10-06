Martino a început să-și lase barba să crească în urmă cu peste 10 ani. Barba lui măsoară acum 1,06 metri lungime, depășind cu peste 30 cm înălțimea celei mai scunde femei din lume.

Rudolf și-a descris look-ul ca fiind „natural”, „cultural” și „autentic pentru sine”. El a studiat atent diverse culturi, precum ce din Egiptul sau India, și diferite religii pentru a-și crea „imaginea”.

Pentru a-și menține barba în „formă optimă”, Rudolf o spală temeinic la fiecare două săptămâni, deși uscarea completă poate dura 2-3 zile.

De asemenea, merge lunar la frizer pentru îngrijire și aplică zilnic o cremă hidratantă specială.

„Sunt privit în mod diferit, de unii cu neîncredere, de alții cu ușurare”, a spus Rudolf. „Există multe prejudecăți și superstiții în lume, iar recent, în California a fost adoptat proiectul de lege The Crown Act 2019, care combate discriminarea părului, dar nu a trecut la nivel federal”.

Rudolf nu intenționează să-și tundă barba, explicând că aceasta îi dă putere: „Așa cum un copac are rădăcini, ramuri, frunze și unele fructe, eu am părul meu ca simbol, rădăcinile, lungimea și puterea sa”.

Rudolf locuiește în prezent în Birmingham, Alabama, după ce s-a mutat din California în 2015. Anterior, el a fost cântăreț, dansator și culturist. Este pasionat de biliard competitiv.

