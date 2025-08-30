Dosarul este instrumentat de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Ilfov, iar sâmbătă suspectul urmează să fie prezentat judecătorului de drepturi și libertăți cu propunerea unei alte măsuri preventive.

Reținut pentru omor calificat

După negocieri care au durat 13 ore, bărbatul de 28 de ani a fost reţinut, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de omor calificat.

Bărbatul a intrat vineri seara în custodia polițiștilor, după ce amenințase că va arunca de la balcon cu cel de-al doilea copil al partenerei sale.

Copilul salvat a fost evaluat medical și se află în prezent în siguranță, alături de mama sa, potrivit comisarului-șef Remus Florea, adjunctul șefului IPJ Ilfov.

Mama a recunoscut că băiețelul a fost ucis în bătaie

Anchetatorii au stabilit că un alt copil al familiei a murit pe 23 august. Inițial, tatăl vitreg a susținut că băiatul ar fi avut vărsături, însă necropsia a arătat că decesul a fost provocat de lovituri violente în zona abdomenului.

Ulterior, mama a recunoscut că minorul a fost ucis în bătaie, explicând că a ascuns adevărul din teamă față de partener.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE