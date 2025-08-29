Cercetările sunt continuate de Serviciul de Investigații Criminale Ilfov, sub coordonarea procurorilor Parchetului de pe lângă Tribunalul Ilfov, fiind vorba despre o anchetă pentru omor.
În cursul nopții, bărbatul a amenințat că se va arunca de la etaj, iar la fața locului a intervenit o echipă de negociatori din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale. Micuțul de un an a fost scos din apartament chiar de fratele suspectului și predat polițiștilor.
Anchetatorii au descoperit că un băiat a murit pe 23 august, după ce inițial tatăl vitreg susținea că ar fi avut vărsături. Necropsia a arătat însă că decesul a fost cauzat de lovituri puternice la abdomen.
Mama copilului a mărturisit ulterior că micuțul a fost ucis în bătaie, ascunzând adevărul de frică față de partener. Situația s-a agravat când vineri dimineață, polițiștii au mers la locuința bărbatului pentru a-l reține.
Bărbatul s-a baricadat în apartament împreună cu propriul său copil, în vârstă de un an, și a amenințat că se va arunca de la etaj. În cele din urmă, copilul a fost preluat de polițiști.
