Echipajele de poliție din secțiile orașului, mobilizate pentru supraveghere

Conflictul s-a mutat din zona Spicu până în stația de taxi de pe strada Nicolae Bălcescu. Echipaje de poliție din toate secțiile orașului au fost mobilizate pentru a supraveghea situația.

Sosirea trupelor speciale a dus la detensionarea atmosferei. Unii participanți au părăsit locul incidentului, în timp ce alții au fost duși la secția de poliție pentru investigații.

Cauzele incidentului

Investigațiile preliminare au indicat că scandalul a fost declanșat de două minore implicate într-un conflict legat de „afaceri”.

„Din primele verificări efectuate de polițiștii ajunși la fața locului a reieșit că două minore, de 13, respectiv, 15 ani, din Galați, s-ar fi agresat fizic reciproc, iar în sprijinul acestora ar fi intervenit mai mulți membri ai familiilor lor”, conform IPJ Galați.

Consecințe și măsuri legale

Niciun participant nu a necesitat îngrijiri medicale. Persoanele implicate au fost audiate la secția de poliție.

„Persoanele implicate nu au avut nevoie de îngriji medicale. Acestea au fost conduse la sediul unității de poliție pentru audieri, urmând a fi stabilite cu exactitate împrejurările producerii evenimentului și dispuse măsurile legale care se impun”, conform autorităților.

„De marți, Putin are trei opțiuni, două sunt atacul”. Ce urmează după exercițiul militar uriaș al Rusiei „Zapad 25”
Recomandări
„De marți, Putin are trei opțiuni, două sunt atacul”. Ce urmează după exercițiul militar uriaș al Rusiei „Zapad 25”

Participanții riscă amenzi pentru tulburarea liniștii și ordinii publice, cu posibilitatea unor consecințe penale. Cu toate acestea, agresiunile fizice ar putea rămâne nepedepsite, dat fiind că victimele sunt adesea reticente în a depune plângeri oficiale.

Tot în Galați, un bărbat a fost arestat preventiv pentru 30 de zile și riscă ani ani grei de închisoare, după ce și-a bătut crunt fratele. Victima s-a stins din viață la spital, după câteva luni de chin.

