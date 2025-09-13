Officers are having to intervene in multiple locations to stop Unite the Kingdom protesters trying to access sterile areas, breach police cordons or get to opposing groups.



A number of officers have been assaulted. pic.twitter.com/QcQ5EyN2Pw — Metropolitan Police (@metpoliceuk) September 13, 2025

Protestatarii au atacat polițiștii

Imaginile îi arată pe susținătorii lui Robinson înfășurați în steaguri luptându-se cu poliția, iar unii protestatari se cățără pe gardul din fața Casei Portcullis, unde își au birourile parlamentarii.

Nouă persoane au fost arestate, după ce ofițerii de poliție s-au confruntat cu „violență inacceptabilă” la protestul „Unite the Kingdom” al lui Tommy Robinson, a declarat Poliția Metropolitană.

Acest lucru vine în contextul în care Elon Musk a criticat guvernul pentru o „eroziune rapidă a Marii Britanii” printr-un apel video la evenimentul „Unite the Kingdom” al lui Tommy Robinson din centrul Londrei.

Ofițerii de poliție au fost agresați în timp ce se confruntau cu „agresiuni semnificative” din partea protestatarilor la un festival al „libertății de exprimare” condus de activistul de extremă dreapta Tommy Robinson, a declarat Scotland Yard.

Activistul de extremă dreapta Tommy Robinson a fost eliberat pe cauțiune după arestarea sa în legătură cu un atac la gara St Pancras.

Robinson fusese arestat sub suspiciunea de vătămare corporală gravă dar eliberat ulterior pe cauțiune. Bărbat atacat de Robinson a suferit „răni grave, dar care nu îi pun viața în pericol”.

Poliția a estimat că peste 110.000 de persoane s-au adunat la Londra pentru evenimentul „Uniți-vă Regatul”, care s-a confruntat cu contraproteste din partea activiștilor antirasism, arată Metro.

Poliția Metropolitană a declarat: „O mulțime de protestatari ai mișcării «Uniți Regatul» a încercat să intre în zona închisă de pe Whitehall, amplasată pentru a separa cele două proteste.” „Ofițerii au fost atacați cu proiectile și au fost nevoiți să folosească forța pentru a evita încălcarea cordonului.”

Protestatarii „Uniți Regatul” au declanșat o „agresiune” împotriva ofițerilor Poliției Metropolitane, a declarat forțele de ordine într-un comunicat pe X.

Polițiștii au folosit bastoanele în jurul orei 16:25, în timp ce încercau să împrăștie miile de susținători ai lui Tommy Robinson de pe Whitehall și Trafalgar Square.

Mai mulți ofițeri cu echipament de protecție au fost desfășurați și au fost aduși și polițiștii călare pentru a face față manifestanților.

Cel mai mare cinema din Marea Britanie, BFI IMAX din Waterloo, Londra, a fost forțat să se închidă, deoarece protestul lui Tommy Robinson a inundat străzile.

Într-o declarație postată pe rețelele de socializare, contul oficial BFI a scris: „Ne pare foarte rău să vă anunțăm că, din cauza aglomerației excepțional de mare, BFI IMAX se va închide pentru restul zilei.

„Proiecțiile filmelor Demon Slayer și Alien nu pot avea loc. Biletele vor fi rambursate automat, iar cei care au rezervări vor primi un e-mail. Vă rugăm să nu vă îndreptați spre locație.”

Tommy Robinson a urcat pe scenă în centrul Londrei

Adresându-se mulțimii care îl aclama, Tommy Robinson a spus: „Priviți în jurul vostru. Simțiți-vă puterea. Faceți parte dintr-un val de patriotism care cuprinde această țară. Aceasta este cea mai mare demonstrație din istoria Marii Britanii.

Întoarceți-vă către persoana de lângă voi. Strângeți-i mâna, salutați-o, îmbrățișați-o – aceasta este comunitatea voastră. Aceștia sunt frații și surorile voastre. Astăzi suntem uniți. Astăzi este scânteia unei revoluții culturale în Marea Britanie. Acesta este momentul nostru.Trădătorii din Westminster privesc chiar acum.

Sunt înfricoșați, tremură. Keir Starmer, Partidul Laburist – revoluția a început.”

Activiștii au arborat steaguri ale Uniunii și cu Crucea Sfântului George și au purtat cruci de lemn în timpul marșului și mitingului Unite the Kingdom, condus de Tommy Robinson, în centrul Londrei.

Brian Tamaki, liderul Bisericii Destiny din Noua Zeelandă, a spus mulțimii că „etica creștină” a fost „schimbată pentru umanism secular”, despre care a spus că este „instrumentul lui Satan”.

El a adăugat: „Trebuie să ne curățăm țările, trebuie să eliminăm tot ce nu-L cunoaște sau nu-L percepe pe Iisus Hristos.

„Interziceți orice tip de exprimare publică în națiunile noastre creștine din partea altor religii”.

Fanii săi au rupt steaguri ale Frăției Musulmane, Statului Islamic și Palestinei.

Extrema dreaptă și cei care protestează împotriva fascismului s-au întâlnit

Polițiștii i-au separat cu greu pe susținătorii activistului britanic anti-imigrație Stephen Yaxley-Lennon, cunoscut și sub numele de Tommy Robinson, și persoanele care participă la o demonstrație a grupului de campanie Stand Up to Racism.

The Stand Up To Racism march has now set off from Russell Square, heading to the northern end of Whitehall via Aldwych and the Strand.



There have been no incidents of note at the protest so far. pic.twitter.com/POIanquJrv — Metropolitan Police (@metpoliceuk) September 13, 2025

Cele două grupuri au fost separate de un șir de polițiști pe Whitehall Place, o parte fluturând pancarte pe care scria „refugiații sunt bineveniți. Opriți extrema dreaptă”, iar cealaltă fluturând steaguri ale Uniunii și St George.

Protestatarii antifasciști strigau „Tommy Robinson e un idiot”.

