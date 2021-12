Scandalul care a degenerat într-o încăierare a avut loc luni, după ce partidul de guvernare a încercat să introducă pe agenda de zi acest proiect legislativ, contestat vehement de opoziție.

Aleșii au luat cu asalt prezidiul camerei parlamentului după ce președintele acestuia, Alban Bagbin, a sugerat dezbaterea și supunerea la vot a taxei în procedură de urgență.

Unii parlamentari și-au lovit colegii cu pumnul în timp ce alții au încercat să îi țină pe colegii lor.

Ghana Parliament breaks out into fight over the passing of the controversial E levy Bill pic.twitter.com/XnEwa901EM