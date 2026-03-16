Performanțe de top și dotări premium

La un preț de achiziție de aproape 200.000 de euro, SUV-ul EQS 580 4MATIC oferă dotări de lux, cum ar fi scaune cu masaj, încălzire și ventilație, reglaje electrice complete și un sistem de infotainment considerat unul dintre cele mai avansate din lume. „Hei, Mercedes” este comanda vocală care activează asistentul digital, capabil să ajusteze aerul condiționat, să seteze o destinație sau chiar să spună o glumă.

Vehiculul dispune de tracțiune integrală și direcție integrală, cea din urmă permițând roților din spate să vireze cu până la 10°, reducând raza de bracaj până la 11 metri, un avantaj semnificativ pentru un SUV de dimensiuni mari. Cu o putere de 400 kW (544 CP) și un cuplu de 858 Nm, acest model poate concura cu cele mai performante SUV-uri sport din industrie, oferind în același timp un confort și o liniște remarcabile, comparabile cu cele ale unui Rolls-Royce.

Interiorul SUV-ului rămâne aproape ca nou după 70.000 de kilometri

Deși SUV-ul testat a parcurs deja un număr semnificativ de kilometri, interiorul său arată în continuare aproape ca nou. Suprafețele de contact, precum volanul, mânerele ușilor sau scaunele, sunt bine conservate. Singura uzură vizibilă constatată a fost o margine ușor deteriorată a unui covoraș, însă aceasta nu afectează funcționalitatea vehiculului.

Pe de altă parte, unele piese de plastic din interior au prezentat crăpături minore, o problemă cunoscută la modele mai vechi ale brandului. Totuși, se pune întrebarea: „Este această deficiență relevantă într-un vehicul de acest calibru?” Răspunsul poate varia de la un utilizator la altul.

Mitul degradării bateriilor, demontat

Unul dintre cele mai răspândite mituri despre vehiculele electrice este legat de degradarea rapidă a bateriilor. Conform unui test realizat pe 16 ianuarie 2026 la XENTRY, Bratislava, capacitatea bateriei SUV-ului EQS testat a fost surprinzător de stabilă. Deși datele de producție indicau o capacitate nominală de 282,00 Ah, testele au arătat o capacitate reală de 282,17 Ah, adică 100,1% din valoarea inițială.

Acest rezultat impresionant arată că, în cei trei ani de utilizare și după 68.813 kilometri parcurși, bateria nu doar că nu a suferit degradări semnificative, dar pare să fi depășit așteptările producătorului în ceea ce privește performanța. „Capacitatea reală a fost mai mare din fabrică decât valorile declarate, ceea ce explică ușoara creștere aparentă a capacității”, precizează specialiștii.

Fiabilitate pe termen lung

În ceea ce privește componentele electrice, testele au relevat o uzură minimă a contactoarelor principale ale bateriei, responsabile pentru izolarea acesteia în cazul opririi motorului sau al unui incident. După trei ani, acestea au fost utilizate de doar 3.636 de ori, lăsând peste 498.000 de cicluri de încărcare disponibile. Contactorul pentru încărcare rapidă, de exemplu, a fost activat doar de 1.585 de ori, iar cel pentru încărcare lentă de numai 113 ori.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE