Prototipul de 60 Ah are dimensiunea similară a unui calendar de birou

Prototipul CALB este compact, având dimensiuni similare unui calendar de birou, și cântărește mai puțin de 500 g. Comparativ, celulele actuale LFP (fosfat de fier-litiu) de aceeași capacitate depășesc 2 kg, ceea ce reprezintă o reducere de greutate de aproximativ 75%, conform Car News China.

Acest prototip marchează tranziția de la platforma solid-state „Wanjie” (Limitless), anunțată anterior de CALB, către un format pregătit pentru producția auto.

În timpul Conferinței Globale a Partenerilor CALB din 2025, compania a confirmat producția pilot de electroliți în stare solidă pe bază de sulfură, despre care raportează că oferă o conductivitate ionică cu 15% mai mare decât alternativele existente la oxid semisolid.

Bateria solid-state care promite încărcare de la 10% la 80% în doar 7 minute

Arhitectura bateriei integrează un catod cu conținut ridicat de nichel și sisteme anodice avansate, precum litiu-metal sau compozite de siliciu. CALB susține că tehnologia suportă o viteză de încărcare de 6C+, ceea ce ar permite o încărcare de la 10% la 80% în doar 7 minute.

Totuși, Liu Jingyu, președinta CALB, a subliniat că un obstacol major în calea comercializării este costul dublu al acestei tehnologii față de electroliții lichizi. În prezent, costul bateriilor solid-state este estimat la 0,85 yuani/Wh (aproximativ 0,12 dolari/Wh).

Totodată, compania finlandeză Donut Lab a atras atenția la Consumer Electronics Show (CES) din Las Vegas, prezentând ceea ce susține că este prima baterie solid-state de serie pentru vehicule electrice. Fondată abia în 2024, Donut Lab a anunțat că această baterie revoluționară va fi utilizată începând cu 2026 în motocicletele ramurii sale, Verge Motorcycles, dar specialiștii se îndoiesc de existența sa.

Sorin Grindeanu este în coada încrederii românilor, după scandalurile din coaliție. Pe ce locuri sunt Ilie Bolojan și Dominic Fritz - Sondaj Inscop
