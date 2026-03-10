Prototipul de 60 Ah are dimensiunea similară a unui calendar de birou

Prototipul CALB este compact, având dimensiuni similare unui calendar de birou, și cântărește mai puțin de 500 g. Comparativ, celulele actuale LFP (fosfat de fier-litiu) de aceeași capacitate depășesc 2 kg, ceea ce reprezintă o reducere de greutate de aproximativ 75%, conform Car News China.

Acest prototip marchează tranziția de la platforma solid-state „Wanjie” (Limitless), anunțată anterior de CALB, către un format pregătit pentru producția auto.

În timpul Conferinței Globale a Partenerilor CALB din 2025, compania a confirmat producția pilot de electroliți în stare solidă pe bază de sulfură, despre care raportează că oferă o conductivitate ionică cu 15% mai mare decât alternativele existente la oxid semisolid.

Bateria solid-state care promite încărcare de la 10% la 80% în doar 7 minute

Arhitectura bateriei integrează un catod cu conținut ridicat de nichel și sisteme anodice avansate, precum litiu-metal sau compozite de siliciu. CALB susține că tehnologia suportă o viteză de încărcare de 6C+, ceea ce ar permite o încărcare de la 10% la 80% în doar 7 minute.

Totuși, Liu Jingyu, președinta CALB, a subliniat că un obstacol major în calea comercializării este costul dublu al acestei tehnologii față de electroliții lichizi. În prezent, costul bateriilor solid-state este estimat la 0,85 yuani/Wh (aproximativ 0,12 dolari/Wh).

Totodată, compania finlandeză Donut Lab a atras atenția la Consumer Electronics Show (CES) din Las Vegas, prezentând ceea ce susține că este prima baterie solid-state de serie pentru vehicule electrice. Fondată abia în 2024, Donut Lab a anunțat că această baterie revoluționară va fi utilizată începând cu 2026 în motocicletele ramurii sale, Verge Motorcycles, dar specialiștii se îndoiesc de existența sa.



