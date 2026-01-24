Performanțe net superioare față de orice altă baterie de pe piață

Potrivit companiei, bateria Donut Lab Solid State oferă o densitate energetică de 400 Wh/kg, semnificativ mai mare decât standardul actual al bateriilor cu litiu-ion, care variază între 150 și 250 Wh/kg.

În plus, bateria ar putea fi încărcată complet în doar cinci minute, fără a necesita limite de încărcare pentru protecția durabilității. Comparativ, bateriile convenționale au nevoie de 20-30 de minute pentru o încărcare parțială de 80%, potrivit Electrive.com și N-TV.de

Performanța bateriei nu este afectată de temperaturi extreme: „La -30°C, bateria păstrează peste 99% din capacitate, iar la temperaturi ce depășesc 100°C, continuă să păstreze peste 99% din capacitate, fără semne de aprindere sau degradare”, se menționează în declarația oficială.

Pero hay un detalle crucial: las motos Verge equipadas con estas baterías Donut se entregan en marzo. Ya están en producción en Finlandia.



Theranos nunca vendió su producto. Siempre "próximamente". Donut Lab lo entrega en 6 semanas. pic.twitter.com/0ihJcUK2C8 — Arnau Catalist (@arnau4bet) January 20, 2026

Durabilitate de excepție: bateria poate rezista la cel puțin 100.000 de cicluri de încărcare

O altă caracteristică impresionantă este durabilitatea. Conform Donut Lab, bateria lor poate rezista la cel puțin 100.000 de cicluri de încărcare, depășind cu mult standardele actuale. De exemplu, bateriile cu litiu-ion au o durată de aproximativ 2.000 de cicluri, iar cele pe bază de litiu-fosfat de fier, de peste 3.000 de cicluri.

Risc de incendiu redus semnificativ

Compania finlandeză susține că bateria sa este extrem de sigură, eliminând riscurile de incendiu frecvente la bateriile actuale. Aceasta nu conține electroliți inflamabili și împiedică formarea dendritelor metalice, principalele cauze ale scurtcircuitelor interne.

Bateria nu depinde de minereuri rare și are costuri reduse

În plus, bateria este fabricată din materiale disponibile și accesibile, fără a depinde de elemente rare sau sensibile geopolitic, ceea ce ar putea reduce semnificativ costurile de producție. De asemenea, designul său modular o face adaptabilă la diverse utilizări, inclusiv în industria dronelor.

Totuși, Donut Lab nu a dezvăluit compoziția materialelor utilizate pentru această celulă solidă.

China lansează prima mașină electrică cu autonomie de 1.000 km. Foto: car News China

O adevărată revoluție în industria mașinilor electrice sau cea mai mare farsă din industrie?

Deși inovația promite o revoluție în domeniul vehiculelor electrice, mulți experți și concurenți sunt sceptici. Conform N-TV.de, Yang Hongxin, CEO-ul Svolt Energy din China, a declarat: „Această baterie nu există pe lume … Toți parametrii se contrazic între ei.”

Mai mult, alți specialiști sugerează că tehnologia ar putea fi mai apropiată de un supercondensator decât de o baterie solidă.

Primele motociclete Verge cu această bateria ar urma să apară curând pe piață

În prezent, Donut Lab are o capacitate anuală de producție de 1 GWh în Finlanda, dar planifică extinderea la 10 GWh până în 2027 și la 100 GWh pe termen lung, cu fabrici în Marea Britanie, Orientul Mijlociu și SUA. Totuși, sursele de finanțare pentru aceste ambiții rămân neclare.

Mercedes-Benz dezvoltă baterii cu autonomie record de peste 1.000 de km. Foto Shutterstock

Ce înseamnă această baterie pentru viitorul mobilității electrice

Bateriile solid-state sunt cercetate de ani de zile datorită avantajelor lor teoretice, în special pentru utilizarea în autoturisme electrice.

În China, primele vehicule echipate cu astfel de celule sunt deja pe drumuri, deși unele utilizează celule semi-solid-state, care conțin un electrolit gelatinos.

Ce spune, însă, Donut Lab, sugerează că bateria dezvoltată de ei este una complet solidă.

„Când am prezentat pentru prima dată Donut Motor, anul trecut, la CES, mulți nu au crezut că este posibil până nu au văzut tehnologia funcționând pe șosea și stabilind recorduri mondiale de performanță.

Acum, cu bateria solidă Donut Battery, compania face același lucru. Donut Lab a așteptat să anunțe descoperirea în domeniul bateriilor solid-state până când tehnologia a fost complet testată, validată și deja utilizată în vehicule.

De astăzi, aceste baterii sunt reale, folosite în vehicule de producție și reprezintă viitorul mobilității electrice”, a declarat Marko Lehtimäki, CEO Donut Lab.

Și Mercedes-Benz testează o baterie „solid-state” care ar putea oferi o autonomie de peste 1000 de kilometri la o singură încărcare. Primul automobil de producție care va utiliza această tehnologie este programat să ajungă pe șosele înainte de 2029, conform Autocar.co.uk.

Rămâne de văzut dacă această „baterie-minune” va revoluționa industria auto sau dacă Donut Lab va deveni o simplă curiozitate. Primele motociclete Verge echipate cu aceste baterii sunt așteptate să ajungă pe piață în primul trimestru al anului 2026.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE