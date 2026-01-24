Performanțe net superioare față de orice altă baterie de pe piață

Potrivit companiei, bateria Donut Lab Solid State oferă o densitate energetică de 400 Wh/kg, semnificativ mai mare decât standardul actual al bateriilor cu litiu-ion, care variază între 150 și 250 Wh/kg.

În plus, bateria ar putea fi încărcată complet în doar cinci minute, fără a necesita limite de încărcare pentru protecția durabilității. Comparativ, bateriile convenționale au nevoie de 20-30 de minute pentru o încărcare parțială de 80%, potrivit Electrive.com și N-TV.de

Performanța bateriei nu este afectată de temperaturi extreme: „La -30°C, bateria păstrează peste 99% din capacitate, iar la temperaturi ce depășesc 100°C, continuă să păstreze peste 99% din capacitate, fără semne de aprindere sau degradare”, se menționează în declarația oficială.

Durabilitate de excepție: bateria poate rezista la cel puțin 100.000 de cicluri de încărcare

O altă caracteristică impresionantă este durabilitatea. Conform Donut Lab, bateria lor poate rezista la cel puțin 100.000 de cicluri de încărcare, depășind cu mult standardele actuale. De exemplu, bateriile cu litiu-ion au o durată de aproximativ 2.000 de cicluri, iar cele pe bază de litiu-fosfat de fier, de peste 3.000 de cicluri.

Risc de incendiu redus semnificativ

Compania finlandeză susține că bateria sa este extrem de sigură, eliminând riscurile de incendiu frecvente la bateriile actuale. Aceasta nu conține electroliți inflamabili și împiedică formarea dendritelor metalice, principalele cauze ale scurtcircuitelor interne.

Bateria nu depinde de minereuri rare și are costuri reduse

În plus, bateria este fabricată din materiale disponibile și accesibile, fără a depinde de elemente rare sau sensibile geopolitic, ceea ce ar putea reduce semnificativ costurile de producție. De asemenea, designul său modular o face adaptabilă la diverse utilizări, inclusiv în industria dronelor.

Totuși, Donut Lab nu a dezvăluit compoziția materialelor utilizate pentru această celulă solidă.

Imaginea arată o platformă pentru o mașină electrică: un pachet mare de baterii cu patru roți montate în colțuri. Lângă platformă este o stație de încărcare, iar în spate se văd panouri cu informații tehnice și un ecran. Totul este expus într-un stand luminos, ca la o prezentare oficială.
China lansează prima mașină electrică cu autonomie de 1.000 km. Foto: car News China

O adevărată revoluție în industria mașinilor electrice sau cea mai mare farsă din industrie?

Deși inovația promite o revoluție în domeniul vehiculelor electrice, mulți experți și concurenți sunt sceptici. Conform N-TV.de, Yang Hongxin, CEO-ul Svolt Energy din China, a declarat: „Această baterie nu există pe lume … Toți parametrii se contrazic între ei.”

Mai mult, alți specialiști sugerează că tehnologia ar putea fi mai apropiată de un supercondensator decât de o baterie solidă.

Primele motociclete Verge cu această bateria ar urma să apară curând pe piață

În prezent, Donut Lab are o capacitate anuală de producție de 1 GWh în Finlanda, dar planifică extinderea la 10 GWh până în 2027 și la 100 GWh pe termen lung, cu fabrici în Marea Britanie, Orientul Mijlociu și SUA. Totuși, sursele de finanțare pentru aceste ambiții rămân neclare.

masina electrica mercedes albastra in timpul incarcarii in spate este un dispozitiv de incarcare
Mercedes-Benz dezvoltă baterii cu autonomie record de peste 1.000 de km. Foto Shutterstock

Ce înseamnă această baterie pentru viitorul mobilității electrice

Bateriile solid-state sunt cercetate de ani de zile datorită avantajelor lor teoretice, în special pentru utilizarea în autoturisme electrice.

În China, primele vehicule echipate cu astfel de celule sunt deja pe drumuri, deși unele utilizează celule semi-solid-state, care conțin un electrolit gelatinos.

Ce spune, însă, Donut Lab, sugerează că bateria dezvoltată de ei este una complet solidă.

„Când am prezentat pentru prima dată Donut Motor, anul trecut, la CES, mulți nu au crezut că este posibil până nu au văzut tehnologia funcționând pe șosea și stabilind recorduri mondiale de performanță.

Acum, cu bateria solidă Donut Battery, compania face același lucru. Donut Lab a așteptat să anunțe descoperirea în domeniul bateriilor solid-state până când tehnologia a fost complet testată, validată și deja utilizată în vehicule.

De astăzi, aceste baterii sunt reale, folosite în vehicule de producție și reprezintă viitorul mobilității electrice”, a declarat Marko Lehtimäki, CEO Donut Lab.

Și Mercedes-Benz testează o baterie „solid-state” care ar putea oferi o autonomie de peste 1000 de kilometri la o singură încărcare. Primul automobil de producție care va utiliza această tehnologie este programat să ajungă pe șosele înainte de 2029, conform Autocar.co.uk.

Rămâne de văzut dacă această „baterie-minune” va revoluționa industria auto sau dacă Donut Lab va deveni o simplă curiozitate. Primele motociclete Verge echipate cu aceste baterii sunt așteptate să ajungă pe piață în primul trimestru al anului 2026.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Decizia luată de familia lui Felix Baumgartner la 6 luni de la moartea lui a înmărmurit pe toată lumea. Nimeni nu se aștepta vreodată la una ca asta, cu atât mai puțin Mihaela Rădulescu
Viva.ro
Decizia luată de familia lui Felix Baumgartner la 6 luni de la moartea lui a înmărmurit pe toată lumea. Nimeni nu se aștepta vreodată la una ca asta, cu atât mai puțin Mihaela Rădulescu
Ce i-a spus criminalul de 13 ani unchiului băiatului mort. „Am înlemnit, n-am mai avut nicio reacție!” Noi detalii cutremurătoare ies la iveală în cazul revoltător din Timiș. Punctul-cheie care a răsturnat ancheta Poliției
Unica.ro
Ce i-a spus criminalul de 13 ani unchiului băiatului mort. „Am înlemnit, n-am mai avut nicio reacție!” Noi detalii cutremurătoare ies la iveală în cazul revoltător din Timiș. Punctul-cheie care a răsturnat ancheta Poliției
Prințul Harry, PRIMELE DECLARAȚII despre zvonurile conform cărora mariajul său cu Meghan Markle ar avea probleme: „Se pare că am divorțat...”
Elle.ro
Prințul Harry, PRIMELE DECLARAȚII despre zvonurile conform cărora mariajul său cu Meghan Markle ar avea probleme: „Se pare că am divorțat...”
gsp
Anamaria Prodan a fost dată afară de la Antena 1! Emisiunea s-a închis în plin sezon
GSP.RO
Anamaria Prodan a fost dată afară de la Antena 1! Emisiunea s-a închis în plin sezon
Scene ireale la Australian Open. Jucătoarea l-a alungat pe antrenor din arenă: „Cum poți să-mi spui să fac asta?!”
GSP.RO
Scene ireale la Australian Open. Jucătoarea l-a alungat pe antrenor din arenă: „Cum poți să-mi spui să fac asta?!”
Parteneri
Ultima oră! Tudor Chirilă îl spulberă pe Sorin Grindeanu! A publicat acum câteva minute cel mai dur, necenzurat și violent atac din viața lui! Fără frână: ”Ticălosul domn, sluga lui”. Continuarea necenzurată, în articol
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Tudor Chirilă îl spulberă pe Sorin Grindeanu! A publicat acum câteva minute cel mai dur, necenzurat și violent atac din viața lui! Fără frână: ”Ticălosul domn, sluga lui”. Continuarea necenzurată, în articol
Le recunoști? Da, sunt Irinuca și Monica Gabor, înfofolite, pe stradă, mâncând covrigi și tremurând de frig. Unde au fost surprinse. Nu sunt mereu dive, dar uite ce fericite sunt împreună
Avantaje.ro
Le recunoști? Da, sunt Irinuca și Monica Gabor, înfofolite, pe stradă, mâncând covrigi și tremurând de frig. Unde au fost surprinse. Nu sunt mereu dive, dar uite ce fericite sunt împreună
Cum arată casa din Târgoviște a lui Cătălin Zmărăndescu. Fostul sportiv spune că nu ar mai schimba liniștea de la țară pentru agitația Bucureștiului. Curte mare, animale, familie și un ritm de viață complet diferit
Tvmania.ro
Cum arată casa din Târgoviște a lui Cătălin Zmărăndescu. Fostul sportiv spune că nu ar mai schimba liniștea de la țară pentru agitația Bucureștiului. Curte mare, animale, familie și un ritm de viață complet diferit

Alte știri

Sistemul de achiziționare a rovinietei a picat și nu mai e disponibil prin nicio metodă. Ce pot face șoferii care nu au plătit această taxă
Știri România 16:06
Sistemul de achiziționare a rovinietei a picat și nu mai e disponibil prin nicio metodă. Ce pot face șoferii care nu au plătit această taxă
Instructor de schi, despre diferențele între pârtiile românești și cele străine. „Există mai multă disciplină și o distribuire mai bună a schiorilor”
Știri România 16:00
Instructor de schi, despre diferențele între pârtiile românești și cele străine. „Există mai multă disciplină și o distribuire mai bună a schiorilor”
Parteneri
Elevul care câștigă medalii internaționale la Matematică din plăcerea de a descoperi lucruri noi. Își începe ziua citind
Adevarul.ro
Elevul care câștigă medalii internaționale la Matematică din plăcerea de a descoperi lucruri noi. Își începe ziua citind
Bîrligea sau Nsimba? Pe cine a ales Giovanni Becali și ce sfat i-a dat vărului său, Gigi Becali
Fanatik.ro
Bîrligea sau Nsimba? Pe cine a ales Giovanni Becali și ce sfat i-a dat vărului său, Gigi Becali
Pensiile militarilor ajung la 7.071 lei. Categoriile eligibile
Financiarul.ro
Pensiile militarilor ajung la 7.071 lei. Categoriile eligibile
Superliga.ro (P)
Toate calculele pentru playoff! Cine are cele mai mari șanse și de ce
Toate calculele pentru playoff! Cine are cele mai mari șanse și de ce
Lucruri de urmărit în etapa a 23-a din Superliga
Lucruri de urmărit în etapa a 23-a din Superliga
Parteneri
Daiana Anghel, mesaj DUR în online după ce a anunțat despărțirea de soțul ei. Ce a transmis creatoarea de conținut: „Nu mă interesează care sunt părerile…”
Elle.ro
Daiana Anghel, mesaj DUR în online după ce a anunțat despărțirea de soțul ei. Ce a transmis creatoarea de conținut: „Nu mă interesează care sunt părerile…”
„Ai tăiat degeaba banii gravidelor și pensionarilor... efectul în buget a fost aproape inexistent!” Marcel Ciolacu îl atacă pe Ilie Bolojan și spune motivul pentru care premierul ar fi ordonat o „scamatorie contabilă”
Unica.ro
„Ai tăiat degeaba banii gravidelor și pensionarilor... efectul în buget a fost aproape inexistent!” Marcel Ciolacu îl atacă pe Ilie Bolojan și spune motivul pentru care premierul ar fi ordonat o „scamatorie contabilă”
Povestea tragică a unuia dintre cei mai mari actori ai României! A murit pe scenă, chiar sub ochii soției. Ultimele lui cuvinte sunt tulburătoare
Viva.ro
Povestea tragică a unuia dintre cei mai mari actori ai României! A murit pe scenă, chiar sub ochii soției. Ultimele lui cuvinte sunt tulburătoare

Monden

Concurenta de la Survivor România 2026 care s-a îndrăgostit de Aris Eram. Fiul Andreei Esca a făcut furori în show-ul de la Antena 1
Stiri Mondene 17:00
Concurenta de la Survivor România 2026 care s-a îndrăgostit de Aris Eram. Fiul Andreei Esca a făcut furori în show-ul de la Antena 1
Andreea Ibacka, detalii neștiute despre accidentul de motocicletă în care ea și Cabral au fost implicați. „M-a aruncat la 5 metri”
Stiri Mondene 17:00
Andreea Ibacka, detalii neștiute despre accidentul de motocicletă în care ea și Cabral au fost implicați. „M-a aruncat la 5 metri”
Parteneri
Nu e doar „nepotul lui Ștefan Bănică”! Răzvan Bănică a intrat în Power Couple România alături de Sandra Izbașa, dar puțini știu cine este cu adevărat. Actor premiat, un drum neașteptat de la fotbal la teatru și o poveste construită departe de monden
TVMania.ro
Nu e doar „nepotul lui Ștefan Bănică”! Răzvan Bănică a intrat în Power Couple România alături de Sandra Izbașa, dar puțini știu cine este cu adevărat. Actor premiat, un drum neașteptat de la fotbal la teatru și o poveste construită departe de monden
DIICOT a deschis dosar in rem în cazul crimei din Timiș. Surse: tatăl lui Mario ar plănui o răzbunare
ObservatorNews.ro
DIICOT a deschis dosar in rem în cazul crimei din Timiș. Surse: tatăl lui Mario ar plănui o răzbunare
Îl mai știi? Rareș Prisăcariu, copilul-minune de la „Românii au talent”, a mai dat o lovitură! Cât de mult s-a schimbat băiețelul care îi iubește pe Eminescu și pe Dumnezeu
Libertateapentrufemei.ro
Îl mai știi? Rareș Prisăcariu, copilul-minune de la „Românii au talent”, a mai dat o lovitură! Cât de mult s-a schimbat băiețelul care îi iubește pe Eminescu și pe Dumnezeu
Parteneri
Anamaria Prodan a fost dată afară de la Antena 1! Emisiunea s-a închis în plin sezon
GSP.ro
Anamaria Prodan a fost dată afară de la Antena 1! Emisiunea s-a închis în plin sezon
Premierul Ilie Bolojan confirmă oficial informația Gazetei: cine va conduce sportul românesc
GSP.ro
Premierul Ilie Bolojan confirmă oficial informația Gazetei: cine va conduce sportul românesc
Parteneri
ANM. Cod galben de ceață în sute de localități din 15 județe. Risc de ghețuș
Mediafax.ro
ANM. Cod galben de ceață în sute de localități din 15 județe. Risc de ghețuș
Tatăl lui Mario, desfigurat de durere! Urlă și plânge și...
StirileKanalD.ro
Tatăl lui Mario, desfigurat de durere! Urlă și plânge și...
VIDEO Tatăl lui Mario, adus la capelă sub escortă. Ținut de forțele de ordine, bărbatul își strigă durerea: „Mario, unde ești? Mario, de ce m-ai lăsat…”
Wowbiz.ro
VIDEO Tatăl lui Mario, adus la capelă sub escortă. Ținut de forțele de ordine, bărbatul își strigă durerea: „Mario, unde ești? Mario, de ce m-ai lăsat…”
Promo
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Advertorial
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Mario, adolescentul ucis în Cenei, și-a presimțit moartea?! Mesajele cutremurătoare pe care le-a postat pe internet înainte de tragedie: „Prietenul de azi, criminalul de mâine”
Wowbiz.ro
Mario, adolescentul ucis în Cenei, și-a presimțit moartea?! Mesajele cutremurătoare pe care le-a postat pe internet înainte de tragedie: „Prietenul de azi, criminalul de mâine”
S-a aflat totul acum. A venit autopsia lui Mario Berinde, tânărul care s-a stins în Timiș sub privirile nemiloase ale prietenilor săi. Cum s-a stins tânărul, de fapt
Redactia.ro
S-a aflat totul acum. A venit autopsia lui Mario Berinde, tânărul care s-a stins în Timiș sub privirile nemiloase ale prietenilor săi. Cum s-a stins tânărul, de fapt
România s-a zguduit astăzi! Ce magnitudine a înregistrat cutremurul și unde a avut loc
KanalD.ro
România s-a zguduit astăzi! Ce magnitudine a înregistrat cutremurul și unde a avut loc

Politic

Nicuşor Dan, huiduit şi aplaudat la Focşani: „La mulţi ani, dragi focşăneni, care huiduiţi”. Şeful statului s-a prins în Hora Unirii
Politică 12:57
Nicuşor Dan, huiduit şi aplaudat la Focşani: „La mulţi ani, dragi focşăneni, care huiduiţi”. Şeful statului s-a prins în Hora Unirii
Ziua Unirii Principatelor: Nicușor Dan a mers la Iași și Focșani, Ilie Bolojan a rămas la București
Politică 09:56
Ziua Unirii Principatelor: Nicușor Dan a mers la Iași și Focșani, Ilie Bolojan a rămas la București
Parteneri
În fiecare lună două femei ajung în medie la spital cu o tumoră ce conține păr, dinți și grăsime. Medic: „Se presupune că e vorba de un geamăn «înghițit» în viața intrauterină”
ZiaruldeIasi.ro
În fiecare lună două femei ajung în medie la spital cu o tumoră ce conține păr, dinți și grăsime. Medic: „Se presupune că e vorba de un geamăn «înghițit» în viața intrauterină”
Vestea care șochează lumea sportului. La 33 de ani, fotbalistul ar avea o fiică de 22 de ani. ”Da, este tatăl meu”
Fanatik.ro
Vestea care șochează lumea sportului. La 33 de ani, fotbalistul ar avea o fiică de 22 de ani. ”Da, este tatăl meu”
Paradisul ascuns de lângă Roma: o insulă aproape pustie, fără drumuri și fără semnal la telefon (Video)
Spotmedia.ro
Paradisul ascuns de lângă Roma: o insulă aproape pustie, fără drumuri și fără semnal la telefon (Video)