Localnicii știu că în anul 1982 s-au făcut prospecțiuni în comuna Câlnic. Geologii au montat o sondă, care a fost ulterior abandonată, scrie Gorjeanul.

Cu timpul instalația a fost distrusă, iar din sondă a început să curgă apa care are constant o temperatură de 37 de grade Celsius. Unii săteni spun această apă conține sulf pentru că, la un moment dat, i-au dat foc. Alții cred că apa care curge din sondă ar avea aceleași calități precum cea de la bazinele termale din Băile Herculane.

Sâmbătă, un tânăr cu inițiativă, ajutat de mai mulți săteni, a reușit să capteze apa din sonda abandonată și a improvizat o piscină dintr-o prelată de camion și câteva scânduri din semn care să o sprijine.

Locul de agrement amenajat ad-hoc a devenit destinația de distracție a copiilor care au venit să se bălăcească în piscina cu apă termală.

Oamenii spun că în 2009 primarul a promis că va face un studiu fezabilitate pentru a realiza acolo o piscină cu apă termală.

„Forajul este făcut în urmă cu aproximativ 40 de ani. Apa termală are o temperatură de aproximativ 37 de grade Celsius. Are şi proprietăţi terapeutice, dar nu sunt verificate. Se află pe un teren privat. Au fost interesați doi investitori să dezvolte o zonă de agrement, dar cei care deţin terenuri acolo au crescut foarte mult preţurile. Au renunţat la proiect, având în vedere preţurile cerute. Locuitorii merg şi fac baie acolo și spun că se simt foarte bine. Unul dintre investitorii care au vrut să dezvolte zona au dus apa la analize şi mi-a spus că are proprietăţi asemănătoare cu cea de la Băile Bala”, a spus primarul localităţii, Câlnic, Dumitru Vulpe, conform Adevărul.