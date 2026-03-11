Atenție, informații care vă pot afecta emoțional!

Accidentul s-a petrecut în după-amiaza de 25 februarie, când băiatul a ajuns pe marginea periculoasă a pervazului unui apartament al unul bloc de pe Bogatyrsky Prospekt.

Martorii aflați pe stradă au observat cum copilul încerca să se cațere pe pervaz, pierzându-și echilibrul.

„L-am văzut cum urcă peste pervaz, ca și cum ar fi fost pe o canapea… mai întâi cu un picior, apoi cu celălalt. Ne-am dat seama ce se întâmplă. Cineva a strigat că deja cade și, în câteva secunde, l-am prins în brațe”, a declarat unul dintre salvatori, pentru MIR 24.

Trecătorii au improvizat rapid o plasă din haine pentru a amortiza căderea copilului de la aproximativ 30 de metri înălțime. Acesta a fost transportat de urgență la secția de Terapie Intensivă, iar medicii au confirmat că starea lui este stabilă.

„Când am chemat o ambulanță, nici măcar nu am putut spune dacă era fată sau băiat, câți ani avea sau cum îl chema. Copilul a fost dus la spital”, a declarat medicul de familie Daria, pentru KP Petersburg.

În momentul incidentului, copilul se afla sub supravegherea fratelui său mai mare, un adolescent de 18 ani, care era absorbit de jocurile video într-o altă cameră.

Părinții plecaseră la vecini, lăsând cei doi copii singuri în apartament. „Nu am auzit nimic până când au început să se audă țipete de afară” a povestit fratele mai mare, vizibil afectat de cele întâmplate. A alergat repede în cameră, dar nu a avut timp să-l prindă pe fratele său mai mic, care a căzut pe fereastră.

Reacția promptă a trecătorilor a fost crucială, evitând o tragedie care ar fi putut marca familia, care a anunțat că intenționează să le mulțumească public celor care au contribuit la salvarea micuțului.

„Le datorăm totul. Fără ei, băiatul nostru nu ar fi fost astăzi în viață” – au spus părinții. Procuratura districtuală Primorski din Sankt Petersburg investighează toate cauzele și circumstanțele legate de căderea minorului de la fereastră. Fereastra de pe care a căzut copilul aveau încuietori de siguranță, „dar secțiunea centrală lipsea”. Ancheta va evalua respectarea de către agențiile autorizate a cerințelor legale privind prevenirea neglijării și delincvenței copiilor, precum și îndeplinirea de către părinți, care au, în total, 4 copii, a responsabilităților lor de creștere a copiilor.

