Potrivit lui Netanyahu, Israelul își ghidează următoarea fază a războiului după un „plan organizat”, care conține „multe surprize” pentru a „destabiliza” regimului și a „permite schimbarea”.

Premierul israelian i-a avertizat totodată pe Gardienii Revoluției din Iran că se află „în vizorul” armatei israeliene. „Cei ce vor renunța la arme nu vor păți nimic rău”, a declarat Netanyhu.

Adresându-se poporulului iranian, Netanyahu a dat asigurări că „momentul adevărului se apropie”. Israelul „nu încearcă să divizeze Iranul”, ci „încearcă să elibereze Iranul”, a subliniat el.

Totuși, potrivit lui Netanyahu, eliberarea Iranului „depinde” în cele din urmă de propriul popor.

Benjamin Netanyahu și-a declarat totodată solidaritatea față de țările arabe atacate de forțele armate ale regimului din Iran și și-a exprimat dorința instalării la Teheran a unei conduceri pașnice cu Israel.

„Toată lumea înțelege acum că regimul ayatollahilor pune în pericol lumea”, a spus premierul israelian.

Netanyahu a prezentat Israelul ca un „far al speranței și al puterii” și a acuzat ONU de ipocrizie, deoarece, potrivit lui, ONU a criticat „nefondat” acțiunile militare împotriva teroriștilor din mișcarea islamistă palestiniană Hamas, dar a tăcut în fața uciderii a mii de protestatari iranieni la începutul acestui an.

În plus, Netanyahu a transmis un avertisment împotriva Guvernul libanez: „Este responsabilitatea voastră să aplicați acordul de încetare a focului (din 2024 – n.r.). Este responsabilitatea voastră să dezarmați Hezbollah”, o mișcare șiită susținută de regimul din Iran.

„Dacă Guvernul libanez nu va face acest lucru, atacurile Hezbollah-ului vor aduce dezastru în Liban. A venit momentul să vă luați soarta în mâini”, a conchis premierul israelian.

