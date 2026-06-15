La nivel național, cea mai ieftină benzină standard se găsește luni la 8,52 lei/l, același preț ca duminică. Cea mai ieftină motorină standard costă 8,63 lei/l, tot la fel ca ieri. Diferențele dintre stații rămân însă mari. În orașele analizate, benzina poate ajunge până la 9,68 lei/l, adică cu 96 de bani mai mult decât cel mai mic preț afișat. La un plin de 50 de litri, diferența poate ajunge la 48 de lei.

Cât costă benzina în București, luni, 15 iunie 2026

În București, benzina standard pornește luni de la 8,72 lei/l, același preț minim afișat și duminică. Cel mai mic preț apare la stațiile Petrom.

Rompetrol, OMV și Socar afișează benzina standard la 8,78 lei/l, fără modificări față de ziua precedentă. La Lukoil, benzina se vinde cu 9,68 lei/l, același preț ca duminică. Este cel mai mare preț din datele analizate pentru București și este cu 0,96 lei/l peste minimul afișat de Petrom.

La un plin de 50 de litri, un șofer care alimentează cu 8,72 lei/l plătește 436 de lei. La 9,68 lei/l, același plin costă 484 de lei. Diferența este de 48 de lei.

Foto: Libertatea / Imagine generată cu AI

În celelalte orașe monitorizate, benzina are același preț minim ca în Capitală. În Cluj-Napoca, benzina standard pornește de la 8,72 lei/l, la Petrom. Rompetrol, OMV și Socar afișează 8,78 lei/l, DHR are 8,89 lei/l, iar Lukoil și Gazprom ajung la 9,68 lei/l. În Timișoara, benzina standard pornește de la 8,72 lei/l, la Petrom. Rompetrol, OMV și Socar afișează 8,78 lei/l, iar Lukoil și Gazprom au 9,68 lei/l. În Iași, benzina standard pornește de la 8,72 lei/l, la Petrom. Rompetrol, OMV și Socar afișează 8,78 lei/l, iar Lukoil are 9,68 lei/l. În Constanța, benzina standard pornește de la 8,72 lei/l, la Petrom. Rompetrol, OMV și Socar afișează 8,78 lei/l, iar Lukoil are 9,68 lei/l.

Cât costă motorina în București, luni, 15 iunie 2026

Cea mai ieftină motorină standard din București costă luni 9,08 lei/l, același preț ca duminică. Prețul minim apare la stațiile Petrom. Rompetrol vinde motorina standard cu 9,10 lei/l, iar OMV și Socar afișează 9,14 lei/l.

La Lukoil, motorina costă 9,59 lei/l. În București, diferența dintre cel mai mic și cel mai mare preț la motorină este de 0,51 lei/l. La un plin de 50 de litri, diferența este de 25,50 lei.

În celelalte orașe analizate, motorina pornește de la 9,08 lei/l în Timișoara, Iași și Constanța. La Cluj-Napoca, cel mai mic preț este 8,99 lei/l, la DHR. În Cluj-Napoca, Petrom afișează motorina la 9,08 lei/l, Rompetrol la 9,10 lei/l, iar OMV și Socar la 9,14 lei/l. La Lukoil, motorina costă 9,59 lei/l, iar la Gazprom ajunge la 9,89 lei/l. Diferența dintre cel mai mic și cel mai mare preț este de 0,90 lei/l.

În Timișoara, motorina standard pornește de la 9,08 lei/l, la Petrom. Rompetrol are 9,10 lei/l, OMV și Socar afișează 9,14 lei/l, Lukoil are 9,59 lei/l, iar Gazprom ajunge la 9,89 lei/l. În Iași, motorina standard pornește de la 9,08 lei/l, la Petrom. Rompetrol afișează 9,10 lei/l, OMV și Socar au 9,14 lei/l, iar Lukoil are 9,59 lei/l. În Constanța, motorina standard pornește de la 9,08 lei/l, la Petrom. Rompetrol are 9,10 lei/l, OMV și Socar afișează 9,14 lei/l, iar Lukoil are 9,59 lei/l.

La aproape toate stațiile analizate, motorina rămâne mai scumpă decât benzina. Excepția vizibilă rămâne Lukoil, unde benzina costă 9,68 lei/l, iar motorina 9,59 lei/l.

Unde găsesc șoferii cei mai ieftini carburanți, luni, 15 iunie 2026

Cea mai ieftină benzină standard din țară se găsește luni, 15 iunie 2026, la prețul de 8,52 lei/l, la PRV Petrolium, în Albești, județul Mureș. Prețul este același cu cel afișat duminică.

Cea mai ieftină motorină standard se găsește la 8,63 lei/l, la RST, în Lungulețu, județul Dâmbovița. Și acest preț este neschimbat față de ziua precedentă.

În principalele orașe din țară, benzina standard are același minim, 8,72 lei/l, în București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași și Constanța. La motorină, Cluj-Napoca are cel mai mic preț minim, 8,99 lei/l. În București, Timișoara, Iași și Constanța, motorina pornește de la 9,08 lei/l. GPL-ul pornește luni de la 4,42 lei/l în București, 4,43 lei/l în Cluj-Napoca, 4,44 lei/l în Constanța și 4,46 lei/l în Timișoara și Iași.

Prețurile sunt orientative și pot varia în funcție de stație, ora actualizării și localitate. Datele trebuie verificate înainte de alimentare, mai ales în zilele în care operatorii schimbă tarifele de la o oră la alta.

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