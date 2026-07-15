Stația de combustibil a mărit prețul și la benzină, și la motorină cu 0,03 lei per litru, dar minimele au rămas la fel, respectiv 8,59 de lei/l și 9,34 de lei/l, potrivit datelor analizate de pe site-ul peco-online.ro.

Cât costă benzina în București, miercuri, 15 iulie 2026

În București, cea mai ieftină benzină standard costă 8,59 de lei, preț neschimbat de sâmbătă, și se găsește la Socar. La aceeași stație, carburantul poate ajunge până la 8,64 de lei/l, în funcție de zonă.

Cât costă un litru de benzină și motorină, miercuri, 15 iulie 2026, în București, Iași, Cluj-Napoca, Timișoara și Constanța

Infografic realizat cu ajutorul Inteligenței Artificiale

La Petrom, șoferii pot găsi benzină standard cu 8,62 de lei/litru, cost care se menține din 26 iunie, adică de aproape trei săptămâni.

În stațiile Lukoil, carburantul se vinde astăzi cu 8,63 de lei/litru, preț neschimbat de duminică.

Stațiile MOL comercializează astăzi carburantul cu 8,66 de lei/l, constant de vineri. În funcție de zonă, benzina de la MOL București poate ajunge și la 8,68 de lei/l.

La Rompetrol, benzina costă miercuri, 15 iulie 2026, 8,67 de lei/l, comparativ cu 8,64 de lei/l, preț care era constant de marțea trecută (o majorare de 0,03 lei). La unele stații, carburantul costă și 8,68 de lei/l.

La OMV, carburantul ajunge la 8,68 de lei/l, cotația de vineri.

Raportat pe orașe, cea mai ieftină benzină standard este azi 8,59 de lei/l și se găsește în București, Cluj-Napoca și Timișoara, preț constant de sâmbătă. La Constanța, benzina costă 8,62 de lei/l, la fel ca ieri. În Iași, benzina costă tot 8,62 de lei/l, același cost de sâmbătă.

Cât costă motorina în București, miercuri, 15 iulie 2026

În ceea ce privește motorina standard, cea mai ieftină din București costă 9,34 de lei/litru, preț constant de sâmbătă, și este la Socar. Aceeași stație vinde carburantul și cu 9,44 de lei/l, la benzinăriile din unele zone.

La Petrom, carburantul costă astăzi 9,39 de lei/litru, același preț menținut de vineri.

Benzinăriile MOL au mențin prețul și vând motorina miercuri, 15 iulie 2026, cu 9,43 de lei/l, la fel ca în ziua precedentă. Și la aceste stații, prețul poate urca până la 9,46 de lei/l.

Stațiile Rompetrol comercializează motorina azi cu 9,44 de lei/l, față de 9,41 de lei/l, preț care era constant de joi (o majorare de 0,03 lei). La ei, carburantul poate ajunge până la 9,45 de lei/l.

La OMV, șoferii pot găsi motorina standard la 9,45 de lei/litru, cotație menținută de joia trecută.

Și Lukoil păstrează costul de sâmbătă al carburantului și îl comercializează astăzi tot cu 9,45 de lei/litru.

Raportat pe orașe, cea mai ieftină motorină este astăzi în București și costă 9,34 de lei/l, la fel ca sâmbătă. La Timișoara, carburantul se vinde cu 9,36 de lei/l, constant de sâmbătă. În Cluj-Napoca, Iași și Constanța, motorina cea mai ieftină se găsește la prețul de 9,39 de lei/l, de asemenea, neschimbat de sâmbătă.

Prețurile sunt orientative și pot varia în funcție de stație, ora actualizării și localitate. Datele trebuie verificate înainte de alimentare, mai ales în zilele în care operatorii schimbă tarifele de la o oră la alta.

Prețurile combustibililor și lubrifianților pentru transportul personal au crescut cu 20,7% în Uniunea Europeană în luna mai 2026, comparativ cu aceeași perioadă din 2025, iar România este singura ţară din UE unde motorina s-a scumpit în mai faţă de luna precedentă, conform datelor publicate de Eurostat.

Unde găsesc șoferii cei mai ieftini carburanți, miercuri, 15 iulie 2026

La nivel național, cea mai ieftină benzină standard costă azi 8,58 de lei/l, preț constant de sâmbătă, și se găsește la stația PartenerRompetrol, din Arad, str. Zimbrului, nr. 101B.

În ceea ce privește motorina, cel mai mic preț la nivel național este de 9,14 lei/l, de asemenea constant de sâmbătă, și se găsește la o stație Gazprom.

Prețurile combustibililor au înregistrat o creștere semnificativă în martie 2026 comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, iar România este a doua țară din Uniunea Europeană la aceste scumpiri, a anunțat recent Eurostat.

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