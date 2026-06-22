Această creștere a prețurillor la carburanți în UE vine după un avans de 20,8% în aprilie și de 12,9% în martie.

Foto: Libertatea

România se numără printre țările cu cele mai mari creșteri anuale ale prețurilor, înregistrând un salt de 30,4%, fiind depășită doar de Bulgaria (33,9%), Luxemburg (32,2%) și Lituania (30,8%).

La polul opus, Ungaria a avut cea mai mică majorare anuală, de doar 3,5%. În restul statelor membre, creșterile au variat între 12,7% în Polonia și 29,2% în Franța.

Segmentat pe categorii de combustibili, prețul motorinei a crescut cu 29% în mai 2026 față de mai 2025, în timp ce benzina a înregistrat un avans de 16,2%.

Totuși, comparativ cu luna aprilie, prețurile la motorină au scăzut cu 5,8% în UE, în timp ce benzina a crescut modest, cu 0,8%.

România a fost singura țară unde prețurile la motorină au crescut de la o lună la alta, cu 1,6%, în timp ce scăderi semnificative s-au observat în Germania (-11,9%), Grecia (-8,5%), Estonia (-8,4%) și Irlanda (-8,1%).

Foto: Libertatea

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În ceea ce privește benzina, 23 de state membre au înregistrat creșteri lunare ale prețurilor, cele mai mari fiind raportate în Italia (+6,9%) și România (+6,2%). Pe de altă parte, Germania (-5,6%), Irlanda (-2,0%) și Suedia (-0,7%) au consemnat scăderi.

Aceste fluctuații ale prețurilor la carburanți reflectă atât factori globali, cât și specifici fiecărei țări, iar tendințele recente indică diferențe semnificative între piețele de combustibili din Uniunea Europeană.

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