Majorările la benzină sunt de până la 19 bani, iar singura benzinărie care a scăzut costurile este Mol, potrivit datelor analizate de pe site-ul peco-online.ro.

După scumpire, cea mai ieftină benzină standard costă azi 9,51 lei/litru, iar motorina urcă între 10,67 lei și 10,78 lei/l.

Cât costă benzina în București, joi, 13 august 2026

Cea mai ieftină benzină standard costă joi 9,51 lei/l, comparativ cu 9,42 lei/l, prețul de ieri (o creștere de 0,09 lei) și se găsește la Petrom. Această stație vindea ieri carburantul tot cu 9,51 lei.

Stațiile Socar mențin prețul minim de ieri după-amiază al carburantului, respectiv 9,51 lei/l.

La stațiile Mol, carburantul se găsește joi cu 9,52 lei/l, comparativ cu 9,57 lei/l, costul de miercuri de la prânz (o scădere de 0,05 lei).

Rompetrol afișează joi, 13 august 2026, un preț de 9,55 lei/l, de la 9,42 lei/l, cât era în ziua precedentă (o majorare de 0,13 lei).

OMV comercializează carburantul cu 9,57 lei/l, de la 9,42 lei/l, cost menținut de sâmbătă (o creștere de 0,15 lei/l). În schimb, Lukoil menține astăzi prețul de ieri al benzinei la 9,57 lei/l.

Raportat pe orașe, cea mai ieftină benzină este în Timișoara și costă 9,48 lei/l, comparativ cu 9,42 lei/l, prețul de ieri (o creștere de 0,06 lei). În București, carburantul este 9,51 lei/l, față de 9,32 lei/l, preț menținut de sâmbătă (o majorare de 0,19 lei). În Cluj, Iași și Constanța, benzina se vinde cu 9,51 lei/l, comparativ cu 9,42 lei/l, cât era miercuri (o mărire de 0,09 lei).

Cât costă motorina în București, joi, 13 august 2026

În București, cea mai ieftină motorină standard costă joi 10,67 lei/l, atât cât era și miercuri după-amiază, și este la Petrom.

De asemenea, Socar vinde carburantul tot cu 10,67 lei/l, prețul din ziua precedentă. La Rompetrol, carburantul se comercializează joi, 13 august 2026, cu 10,73 lei/l, atât cât era și ieri.

Și OMV păstrează costul de miercuri și vinde motorina cu 10,73 lei/l.

Stațiile Mol mențin și ele trendul și afișează un cost de 10,73 lei/l al carburantului, același de miercuri de la prânz.

Lukoil are un preț ceva mai ridicat la motorină, de 10,78 lei/l, neschimbat de ieri.

Raportat pe orașe, cea mai ieftină motorină este în Timișoara și se vinde cu 10,63 lei/l, față de 10,53 prețul de ieri (o creștere de 0,10 lei). În București, Cluj-Napoca, Iași și Constanța, carburantul costă 10,67 lei/l, comparativ cu 10,53 lei/l, cât era în ziua precedentă (o creștere de 0,14 lei).

Prețurile carburanților sunt orientative și pot varia în funcție de stație, ora actualizării și localitate. Șoferii trebuie să verifice datele înainte de alimentare, mai ales în zilele în care operatorii schimbă tarifele de la o oră la alta.

Unde găsesc șoferii cei mai ieftini carburanți, joi, 13 august 2026

Cea mai ieftină benzină din țară costă joi 9,35 lei/l, față de 9,32 lei/l, cât era ieri (o majorare de 0,03 lei), și se găsește la o stație PartenerRompetrol din Arad, Str. Zimbrului nr. 101B.

În cazul motorinei standard, cel mai mic cost din țară ajunge la 10,63 lei/l, comparativ cu 10,53 lei/l, minimul de miercuri (o mărire de 0,10 lei), și este disponibil la o stație Socar din Suceava, Calea Unirii nr. 35.

Prețurile combustibililor au înregistrat o creștere semnificativă în martie 2026 comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, iar România este a doua țară din Uniunea Europeană la aceste scumpiri, a anunțat recent Eurostat.

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