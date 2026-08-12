Singurele benzinării care nu au scumpit astăzi carburanții sunt Rompetrol și MOL, potrivit datelor analizate de pe site-ul peco-online.ro.

După scumpire, cea mai ieftină benzină standard se mai găsește la 9,32 de lei/litru, dar poate ajunge până la 9,57 de lei/l, iar motorina urcă între 10,53 de lei și 10,78 de lei/l.

Cât costă benzina în București, miercuri, 12 august 2026

Cea mai ieftină benzină standard costă azi 9,32 de lei/litru, preț menținut de sâmbătă, și se găsește la Rompetrol.

La stațiile MOL, carburantul se găsește la prețul de 9,42 de lei/l, menținut de sâmbătă. La Petrom, benzina se vinde cu 9,51 de lei/l, de la 9,36 de lei/litru, cost menținut de vineri (o majorare de 0,15 lei).

Și la stațiile Socar, prețul minim al benzinei standard a crescut miercuri, 12 august 2026, la 9,51 de lei/l de la 9,36 de lei/litru, cât se menținea de sâmbătă (o mărire de 0,15 lei/l).

OMV comercializează carburantul cu 9,57 de lei/l, de la 9,42 de lei/l, cost menținut de sâmbătă (o creștere de 0,15 lei/l).

Și Lukoil aduce prețul benzinei la 9,57 de lei/l de la 9,42 de lei/l, atât cât era de sâmbătă (o majorare de 0,15 lei).

Raportat pe orașe, cea mai ieftină benzină este în București și costă azi 9,32 de lei/l, preț menținut de sâmbătă. În Cluj-Napoca, Timișoara, Iași și Constanța, carburantul a ajuns la 9,42 de lei/l, de la 9,32 de lei/litru, cât se menținea de sâmbătă (o creștere de 0,10 lei).

Cât costă motorina în București, miercuri, 12 august 2026

În București, cea mai ieftină motorină standard costă 10,53 de lei, în creștere de la 10,47 de lei/litru, minimul care se menținea de sâmbătă, și se găsește la MOL. Pentru această stație prețul este constant din weekend.

La Rompetrol, carburantul se comercializează tot cu 10,53 de lei/l, cost păstrat de duminică.

Stațiile Petrom au adus costul motorinei la 10,67 de lei/l de la 10,47 de lei, cât se menținea de sâmbătă (o mărire de 0,20 de lei).

Socar vinde carburantul, miercuri, 12 august 2026, tot cu 10,67 de lei/l de la10,47 de lei/litru, prețul de duminică (o creștere de 0,20 de lei).

Și OMV a majorat costul la 10,73 de lei/l de la 10,53 de lei/l, atât cât era și duminică (o mărire de 0,20 de lei).

Lukoil are un preț ceva mai ridicat la carburant, de 10,78 de lei/l, de la 10,63 de lei/litru, menținut de duminică (o majorare de 0,15 lei).

Raportat pe orașe, cea mai ieftină motorină din București, Cluj-Napoca, Iași și Constanța se vinde cu 10,53 de lei/l, de la 10,47 de lei/l, preț menținut de sâmbătă (o creștere de 0,06 lei). La Timișoara, carburantul a ajuns tot 10,53 de lei de la 10,43 de lei/l, costul de duminică (o majorare de 0,10 lei).

Prețurile carburanților sunt orientative și pot varia în funcție de stație, ora actualizării și localitate. Șoferii trebuie să verifice datele înainte de alimentare, mai ales în zilele în care operatorii schimbă tarifele de la o oră la alta.

Unde găsesc șoferii cei mai ieftini carburanți, miercuri, 12 august 2026

Cea mai ieftină benzină din țară costă astăzi 9,29 de lei/l, în creștere față de 9,26 de lei/l, prețul menținut de sâmbătă (o majorare de 0,03 lei), și se găsește la o stație PartenerRompetrol din Arad, Str. Zimbrului, nr. 101B.

În cazul motorinei standard, cel mai mic cost din țară ajunge la 10,45 de lei/, de la 10,43 de lei/l, costul menținut de sâmbătă (o mărire de 0,02 lei), și este disponibil tot la stația PartenerRompetrol din Arad, str. Zimbrului, nr. 101B.

Prețurile combustibililor au înregistrat o creștere semnificativă în martie 2026 comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, iar România este a doua țară din Uniunea Europeană la aceste scumpiri, a anunțat recent Eurostat.