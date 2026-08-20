Cât costă un litru de benzină și motorină, joi, 20 august 2026, în București, Iași, Cluj-Napoca, Timișoara și Constanța

Șoferii din București găsesc aceleași prețuri la pompă și joi, 20 august 2026. Tarifele au rămas neschimbate în toate marile rețele de benzinării, astfel că benzina și motorina continuă să fie comercializate la aceleași valori ca în ziua precedentă. Potrivit datelor centralizate de Peco Online, cea mai ieftină benzină standard din Capitală costă 9,51 lei/litru, iar cel mai mic preț pentru motorină este de 10,14 lei/litru.

Cât costă benzina în București, joi, 20 august 2026

Cel mai mic preț al benzinei standard în București este de 9,51 lei/litru, fiind afișat în stațiile Socar și Petrom. În stațiile Rompetrol, litrul de benzină costă 9,55 lei, iar MOL, OMV și Lukoil vând benzina standard cu 9,57 lei/litru.

Comparativ cu miercuri, 19 august, prețurile benzinei nu s-au modificat în nicio rețea de benzinării. MOL păstrează prețul de 9,57 lei/litru, Rompetrol rămâne la 9,55 lei/litru, iar OMV continuă să afișeze 9,57 lei/litru. Socar și Petrom mențin prețul minim de 9,51 lei/litru, iar Lukoil păstrează prețul de 9,57 lei/litru.

Cât costă motorina în București, joi, 20 august 2026

Motorina standard se vinde în București, joi, cu un preț minim de 10,14 lei/litru, în stațiile Socar și Petrom. La MOL, Rompetrol și OMV, litrul de motorină costă 10,20 lei, în timp ce Lukoil afișează cel mai ridicat preț dintre rețelele analizate, de 10,40 lei/litru.

Comparativ cu miercuri, 19 august, nici prețurile motorinei nu au suferit modificări. MOL, Rompetrol și OMV păstrează prețul de 10,20 lei/litru, Socar și Petrom continuă să vândă motorina cu 10,14 lei/litru, iar Lukoil menține prețul de 10,40 lei/litru. Prin urmare, pentru a doua zi consecutiv, motorina rămâne la aceleași valori în toate stațiile monitorizate din București.

Unde găsesc șoferii cei mai ieftini carburanți, joi, 20 august 2026

Conform datelor publicate de Peco Online, cea mai ieftină benzină standard din România costă 9,48 lei/litru și este disponibilă la o stație Socar din Zalău, situată pe strada Simion Bărnuțiu, nr. 22A. Cel mai mic preț la motorina standard din țară este de 10,02 lei/litru și este afișat la o stație Rompetrol din Clinceni, județul Ilfov, pe Șoseaua de Centură.

În principalele orașe din România, cele mai mici prețuri la benzină sunt de 9,51 lei/litru în București, Iași și Constanța, 9,49 lei/litru în Cluj-Napoca și 9,48 lei/litru în Timișoara. La motorină, cel mai mic preț este de 10,09 lei/litru în Cluj-Napoca, urmat de 10,10 lei/litru în Timișoara, în timp ce București, Iași și Constanța au un preț minim de 10,14 lei/litru.

Datele sunt valabile pentru joi, 20 august 2026, conform informațiilor publicate de platforma Peco Online. Prețurile sunt actualizate la momente diferite pe parcursul zilei și pot exista diferențe între valorile afișate online și cele de la pompă. Șoferii sunt sfătuiți să verifice tariful înainte de alimentare.

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