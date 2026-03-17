Motorina standard depășește pragul de 9 lei pe litru, iar cea premium ajunge marți, 17 martie 2026, până la aproximativ 9,80 lei/l.

Care sunt cele mai mici prețuri din țară la carburanți, pe 17 martie 2026

Cea mai ieftină benzină din țară se găsește marți, 17 martie 2026, la stația Petrolium Albești din Mureș și costă 8,31 lei/l l, față de 8,29 lei/l cât era luni.

Cea mai ieftină motorină standard se găsește tot la stația Petrolium Albești din Mureș, la prețul de 8,76 lei/l, o creștere ușoară față de luni, când era 8,73 lei/l.

Românii caută în continuare să vadă dacă benzina și motorina s-au scumpit, după ce au apărut informații confirmate de ministrul Bogdan Ivan că prețul la carburanți ar putea ajunge la 10 lei/l, după războiul din Orientul Mijlociu.

Cele mai mici prețuri la benzină și motorină, pe 17 martie 2026, în principalele orașe din țară

Iată în ce orașe din România putem găsi luni, 16 martie 2026, cele mai mici prețuri la benzină și motorină.

Clasamentul a fost realizat după cele mai mari orașe din țară în funcție de numărul de locuitori.

București – benzină 8,45 de lei/l, motorină 8,94 de lei/l

Cluj-Napoca – benzină 8,46 de lei/l, motorină 8,85 de lei/l

Timișoara – 8,46 de lei/l, motorina 8,94 de lei/l

Iași – 8,47 de lei/l, motorina 8,94 de lei/l

Constanța – 8,48 de lei/l, motorina 8,93 de lei/l

Acestea sunt cele mai mici prețuri la carburanți, însă costul per litru variază în funcție de stația de la care alimentați.

În București, cea mai ieftină benzină costă azi 8,49 lei/l la Lukoil, față de 8,45 de lei/l cât era luni (o creștere de 0,04 lei), iar cea mai scumpă ajunge la 8,76 lei/l și este la stația Pompetrol, comparativ cu 8,60 de lei/l, maximul de luni. Benzina premium variază între 9,16 lei/l la Petrom, comparativ cu 9,03 lei/l, maximul de luni, iar la rețeaua de benzinării Rompetrom, ajunge până la 9,47 lei/l, comparativ cu 9,32 de lei/l, maximul de luni.

Motorina standard se găsește în București la prețul de 9,16 lei/l la Petrom, în creștere față de ziua de luni, prețul minim fiind de 8,92 de lei/l, și ajunge până la 9,48 lei/l la Rompetrol. Motorina premium ajunge la 9,49 lei/l la Lukoil, comparativ cu 9,33 lei/l cât era luni și ajunge până la 9,80 lei/l la OMV și Mol.

În Cluj-Napoca, benzina cea mai ieftină este la stațiile DHR și ajunge la 8,55 lei/l, față de 8,46 de lei/l cât era luni, iar cea mai scumpă ajunge la 9,16 de lei/l la Socar, comparativ cu luni 8,55 lei/l. Benzina premium are prețuri cuprinse între 9,16 lei/l la Petrom, comparativ cu 9,06 de lei/l cât era luni, până la 9,61 lei/l la Socar.

Motorina standard este la Cluj-Napoca la prețuri de la 8,85 lei/l la DHR și ajunge până la 9,34 la Socar. Motorina premium a ajuns la 9,50 lei/l la Lukoil, urcând până la 9,90 lei/l la Socar.

În Timișoara, cea mai ieftină benzină costă 8,54 lei/l la Gazprom Timișoara și ajunge până la 8,72 de lei/l la OMV. Cea premium pornește de la 9,16 lei/l la Petrom, față de 8,93 de lei/l și ajunge până la 9,46 lei/l la Rompetrom.

Motorina simplă este la Timișoara la prețuri de la 9,02 lei/l la Mol, față de 8,81 de lei/l și ajunge până la 9,24 de lei/l la OMV. Cea premium ajunge la 9,49 lei/l la Socar și ajunge la 9,83 lei/l la Rompetrol.

În Iași, cea mai ieftină benzină se găsește la stația Mol și costă 8,55 lei/l și ajunge până la 8,71 de lei/l la Rompetrol. Benzina premium are prețuri cuprinse între 9,16 lei/l la Petrom și până la 9,44 lei/l la OMV și Rompetrol.

Motorina standard costă la Iași 9,03 lei/l la Mol și ajunge până la 9,22 de lei/l la Rompetrol. Cea premium atinge 9,50 lei/l la Lukoil și ajunge până la 9,78 lei/l la Rompetrol.

În Constanța, cea mai ieftină benzină pornește de la 8,55 lei/l la Mol și ajunge la 8,75 lei/l la Rompetrol. Benzina premium ajunge la 9,16 lei/l la Petrom și ajunge până la 9,47 de lei/l la Rompetrol.

Motorina standard este la prețuri de la 8,99 lei/l la Mol și ajunge până la 9,24 de lei/l la OMV. Motorina premium atinge 9,47 lei/l la Lukoil și ajunge până la 9,80 lei/l la OMV.

Prețurile pot varia ușor pe parcursul zilei în funcție de stația Peco aleasă (Petrom, OMV, Rompetrol, MOL, Lukoil, Socar etc.).













