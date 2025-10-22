Un proiect controversat pentru reducerea traficului

ONG-ul propune organizarea unui referendum în 2026, dacă va reuși să strângă 180.000 de semnături. Proiectul a fost declarat constituțional în iunie, relatează cotidianul francez Le Figaro.

Conform proiectului, fiecare locuitor ar putea folosi vehiculul personal doar 12 zile pe an în zona delimitată de S-Bahn-Ring, centura feroviară care marchează centrul capitalei germane. Inițiativa urmărește transformarea majorității străzilor în „zone cu circulație redusă” după o perioadă de tranziție de patru ani.

În practică, fiecare persoană ar avea dreptul la 12 intervale de 24 de ore pentru utilizarea vehiculului propriu. Familiile ar beneficia de zile suplimentare: fiecare membru din gospodărie ar primi 12 zile în plus.

Astfel, un cuplu cu trei copii ar putea conduce autovehiculul timp de 60 de zile pe an. Măsura nu s-ar aplica persoanelor cu mobilitate redusă, taxiurilor, serviciilor de livrare, meșteșugarilor sau vehiculelor de urgență.

Validarea constituțională a proiectului

Tribunalul Constituțional din Berlin a validat proiectul pe 25 iunie. Instanța a stabilit că măsura este în conformitate cu legislația privind utilizarea drumurilor „în interesul general” și nu încalcă drepturi fundamentale.

Judecătorii au subliniat că dreptul de a conduce pe drumuri publice nu este intangibil din punct de vedere constituțional. De asemenea, decizia recunoaște că reducerea traficului auto are obiective legitime, precum protecția sănătății publice și combaterea schimbărilor climatice.

Un „monstru birocratic”

Camera Deputaților din Berlin are termen până pe 25 noiembrie să decidă dacă adoptă sau respinge proiectul. Este de așteptat ca propunerea să fie respinsă, având în vedere opoziția clară a Uniunii Creștin Democrate (CDU) și a Partidului Social Democrat (SPD), care formează coaliția locală de guvernare.

Johannes Kraft, președintele Comisiei Mobilității din Parlamentul Berlinului și membru CDU, a calificat propunerea drept un „monstru birocratic” și a criticat-o ca fiind o «expropriere de facto» care ar afecta prosperitatea privată.

Dacă proiectul va fi respins de deputați, mișcarea „Berlinul fără mașini” poate solicita organizarea unui referendum public. Într-o campanie de patru luni, aceasta va trebui să strângă 180.000 de semnături, reprezentând 7% din alegătorii din Berlin.

Dacă reușește acest lucru, referendumul ar putea avea loc în 2026. Mișcarea ecologistă își asumă poziția radicală, în timp ce opoziția de dreapta din Berlin critică vehement proiectul.

„Viitorul Berlinului trebuie să aparțină securității, luptei împotriva modificărilor climatice și sănătății, nu traficului neînfrânat al automobilelor”, afirmă inițiatorii pe site-ul oficial.

