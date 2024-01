Știri Externe Biden l-a acuzat pe Trump amenință democrația SUA și foloseşte retorica „nazistă”, în primul discurs de campanie din 2024. Replica fostului președinte de Ena Stanciu . Actualizat Sâmbătă, 06 ianuarie 2024, 08:57

Cu o zi înainte de împlinirea a trei ani de la asaltul din 6 ianuarie 2021 asupra Capitoliului SUA, Joe Biden a ținut primul său discurs de campanie din 2024, în care l-a descris pe Donald Trump, care are șanse mari să fie candidatul republican la prezidențialele din acest an, ca fiind o amenințare fundamentală la adresa democrației, relatează The Guardian și AFP, citată de News.ro.