Prima bijuterie cu inteligență artificială care ne protejează de UV a fost lansată

Un dispozitiv revoluționar cu inteligență artificială, Loox Pendant, promite să transforme modul în care ne protejăm pielea de radiațiile UV. Prezentată la CES 2026, bijuteria inteligentă monitorizează expunerea la razele solare în timp real, oferind recomandări personalizate, potrivit Profimedia.

Loox Pendant este primul accesoriu de acest tip, conceput să detecteze radiațiile UV atât în exterior, cât și în interior, inclusiv de la surse precum becurile sau lumina naturală filtrată.

Cum funcționează bijuteria cu AI care te protejează de soare

Dispozitivul utilizează senzori ultra-sensibili, combinând măsurătorile cu 24 de metrici personale, printre care tipul pielii, sensibilitatea acesteia și condițiile meteorologice.

„Transformăm datele în recomandări simple – când să aplicați cremă SPF sau când expunerea la soare și la razele UV este sigură”, explică reprezentanții companiei Loox. Designul elegant al pandantivului, purtat la gât, sub față – zona cea mai expusă la radiații UV – atrage atenția utilizatorilor.

Materialele premium, rezistența la apă și praf, plus încărcarea wireless, fac din Loox Pendant un accesoriu practic.

Bateria bijuteriei cu AI ține până la șapte zile

Bateria are o autonomie de până la șapte zile, iar culorile disponibile includ SkySilver, JetBlack și SunGold. De asemenea, există 15 opțiuni de șnururi pentru personalizare.

Produsul va fi disponibil pentru precomandă la începutul anului 2026, cu livrări programate pentru mijlocul anului. Prețul de pornire pentru ediția limitată Insider este de 179 de dolari. Profimedia subliniază că acest dispozitiv ar putea redefini îngrijirea pielii în era digitală.

