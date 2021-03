”Dreptul de protesta este garantat prin Constituție, însă acest drept a fost înțeles greșit de o minoritate care a ales să se exprime violent, a instigat și a provocat forțele de ordine, statul de drept, într-un cuvânt”, a declarat Bode.

În total, în jur de 45.000 de oameni au fost în stradă în ultimele două zile, iar poliștii au dat în jur de 2.500 de sancțiuni și au deschis 19 dosare penale.

Potrivit șefului Internelor, situația din ultimele două zile este următoarea:

Protestele de luni, 29 martie:

76 de manifestații, în 38 de județe și București;

31.000 de protestatari;

1.200 de sancțiuni contravenționale, în valoare de 800.00 de lei;

8 dosare penale (ultraj, nerespectare regimului armelor, furt și distrugere).

Protestele de marți, 30 martie:

78 de manidestații în 39 de județe și București:

14.000 de protestatari;

1.300 de sancțiuni contravenționale, în valoare de 670.000 de lei;

11 dosare penale (furt, nerespectarea regimului armelor și munițiilor, ultraj): în București, s-au dat 131 de amenzi și d-au deschid două dosare penale.

„Cu toate acestea aţi putut observa că forţele de ordine au reacţionat aşa cum trebuie să reacţioneze, cu calm, cu profesionalism, dar în acelaşi timp cu fermitate atunci când s-a constatat încălcarea legii. Forţele de ordine sunt în linia întâi de mai bine de un an în lupta cu această pandemie şi cu toate acestea au asigurat protecţia celor care au ales să protesteze în aceste zile. Le mulţumesc pe această cale tuturor jandarmilor, poliţiştilor, poliţiştilor locali care au fost în dispozitiv în aceste zile şi au acţionat cu profesionalism”, a mai afirmat Bode, citat de News.ro.

Întrebat dacă situaţia a scăpat de sub control, având în vedere distrugerile care s-au înregistrat în Bucureşti, Bode a răspuns: „Între protestatari sunt din păcate foarte mulţi instigatori care instigă şi provoacă statul. Situaţia nu a scăpat de sub control, în permanenţă protestatarii au fost conduşi pe direcţia de mers, nu au fost agresiuni sub nicio formă. Au explicat colegii mei ce s-a întâmplat acolo: trei protestatari s-au desprins din grup, au început să arunce cu diverse obiecte către forţele de ordine. În momentul în care cei trei au fost rugaţi să intre în grup, s-au comportat violent, parte din ceilalţi protestatari au intevenit şi ei, au aruncat cu pietre, cu bucăţi din carosabil şi Jandarmeria a fost obligată să intervină”.

Foto: Octav Ganea/ Inquam Photos

