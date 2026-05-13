Oferta este destinată mai ales persoanelor care își planifică vacanțe în a doua jumătate a anului 2026, mai exact începând din iulie. Reducerile de preț la biletele de avion ale companiei poloneze includ oferte mai mici cu până la 235 de euro.

Reducerea biletelor de avion la compania aeriană LOT pentru vacanțe în acest an are loc între 12 și 17 mai 2026 și acoperă aproape întreaga rețea de rute a companiei.

Compania aeriană poloneză, zboruri reduse în Europa, SUA, Canada, Polonia

Promoția este valabilă atât pentru zborurile interne, cât și pentru cele europene și intercontinentale, inclusiv către Statele Unite, Canada, India și Kazahstan. Din ofertă au fost excluse doar anumite destinații, precum Tel Aviv, Riad, Seul, Tokyo sau Bangkok.

Printre cele mai atractive oferte se numără zborurile interne și cursele către orașe populare din Europa. La prețuri reduse se poate zbura, printre altele, spre Paris, Nisa, Atena, Geneva, Zurich, Reykjavik sau către insule mediteraneene precum Malta ori Creta.

Perioada călătoriilor, din septembrie până în decembrie, permite evitarea aglomerației și a prețurilor ridicate la cazare, dar și a unor temperaturi plăcute.

Oferta companiei aeriene include și rute către Balcani, printre care Dubrovnik, Split, Tirana și Podgorica.

Este o alternativă interesantă pentru cei care caută destinații mai puțin obișnuite pentru vacanțe sau escapade de toamnă.

În același timp, prețurile mai mici la zborurile interne permit organizarea unor călătorii scurte sau deplasări de serviciu mai ieftine în a doua parte a anului.

Potrivit site-ului companiei aeriene, reducerile pentru Europa sunt de până la 35 de euro, în destinații precum Budapesta, Riga, Vilnius, Varșovia, Cluj-Napoca, Viena, Oradea, Sofia, Salonic.

Pentru destinații din Statele Unite ale Americii (SUA), reducerile la biletele de avion ajung până la 235 de euro, dacă alegeți New York, Toronto, Chicago, Miami, Los Angeles.

Zborurile intercontinentale, incluse în promoție

Cel mai mare interes îl stârnesc însă zborurile pe distanțe lungi, incluse în promoție. LOT oferă prețuri reduse pentru cursele către SUA și Canada operate de la sfârșitul lunii august, ceea ce înseamnă un moment bun pentru vacanțele de toamnă.

Compania subliniază că este o ocazie bună atât pentru turiștii care vor să ajungă la New York, Chicago sau Toronto, cât și pentru persoanele care planifică vizite la familie ori călătorii de afaceri.

În cadrul promoției au fost reduse și prețurile biletelor către Delhi, disponibile în a doua parte a verii și toamna, precum și pentru cursele către Astana și Almatî, cu posibilitatea de a călători până la sfârșitul lunii decembrie.

Un avantaj suplimentar îl reprezintă disponibilitatea clasei premium la prețuri mai mici, ceea ce le permite pasagerilor care doresc un confort sporit să profite de această opțiune pe rutele lungi.

Călătoriile reduse pot fi planificate până în decembrie

Călătoriile la preț redus pot fi planificate într-un interval larg de timp. Zborurile în interiorul Poloniei și majoritatea rutelor europene sunt disponibile din iulie până în decembrie, în timp ce cursele către America de Nord pot fi rezervate pentru perioada dintre sfârșitul lunii august și 10 decembrie.

Destinațiile din Asia Centrală sunt incluse în promoție chiar până la finalul anului 2026.

Reducerile se aplică pentru clasa economică pe rutele scurte și medii, precum și pentru clasele economică și premium pe anumite zboruri lungi.

În practică, acest lucru înseamnă că pasagerii își pot planifica atât escapade scurte prin Polonia, cât și vacanțe mai lungi în străinătate, profitând de prețurile reduse ale biletelor.

Cele mai avantajoase condiții sunt pentru cei care aleg să călătorească în afara sezonului de vârf, când prețurile hotelurilor și numărul turiștilor sunt mai mici, iar vremea rămâne favorabilă pentru vizite și relaxare.

