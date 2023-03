Marea Britanie găzduieşte cea de-a 67-a ediţie a concursului Eurovision în locul Ucrainei, câştigătoarea competiţiei de anul trecut. Ca urmare a invaziei în curs a Rusiei asupra Ucrainei, Kievul a predat îndatoririle de gazdă Marii Britanii, care s-a clasat pe poziţia secundă la Eurovision Song Contest 2022.

Biletele pentru concursul Eurovision Song Contest s-au pus în vânzare astăzi la prânz și au fost date în 36 de minute, au anunțat organizatorii. Utilizatorii online au raportat mesaje de tip „Error 503″ , susținând că sesiunea lor a expirat, în timp ce alții au fost întâmpinați cu afirmații că ar putea fi un robot. Biletele pentru finală s-au epuizat în 36 de minute, iar celelalte spectacole s-au umplut aproximativ o oră mai târziu.

Biletele pentru marea finală au avut preţuri cuprinse între 160 şi 380 de lire sterline (192-456 de dolari americani), iar cele puse în vânzare pentru cele două semifinale au avut preţuri cuprinse între 90 şi 290 de lire sterline.

Organizatorii au scris pe Twitter că cererea de bilete a fost „foarte mare” .Atunci când s-au înscris la coada online, fanii au fost întâmpinați cu mesajul că mai mult de 2.000 de persoane se aflau în fața lor, însă numărul real a fost probabil mult mai mare.

