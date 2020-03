De Cătălin Apostol,

Bill Clinton, ajuns în prezent la vârsta de 73 de ani, a afirmat că a făcut sex cu Monica Lewinsky din dorința de a scăpa pentru o scurtă vreme de grijile pe care le are în mod normal președintele Statelor Unite ale Americii.

”Am făcut-o ca să reușesc să manageriez grijile cu care mă confruntam de ani de zile. Imaginați-vă că ești implicat într-un meci cu miză uriașă de 15 reprize, care se prelungește brusc la 30 de reprize și că la un moment dat ți se oferă o ocazie să te relaxezi puțin. Cam asta s-a întâmplat”, a declarat Bill Clinton în timpul unui documentar despre soția sa, Hillary.

”Astăzi sunt un om complet schimbat. Poate pentru că am îmbătrânit, poate pentru că am trecut prin multe alte experiențe de atunci și până acum. Oricum, ceea ce am făcut a fost rău, dar nu am făcut-o din dorința de a comite ceva stupid. Nu încerc să mă apăr, încerc să explic. A fost teribil”, a mai spus Bill Clinton, citat de Daily Mail.

Monica Lewinsky avea 22 de ani când a făcut sex cu Bill Clinton. FOTO: EPA

