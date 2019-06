Bill Gates dezvăluie cea mai mare greșeală din cariera sa

„În lumea software-ului, în special pentru platforme, se merge pe modelul câștigătorul ia totul. Așa că cea mai mare greșeală de până acum a fost gestionare defectuoasă care a făcut ca Microsoft să nu fie ceea ce este astăzi Android. Android este platforma mobilă standard non-Apple și există loc pe piață pentru un singur sistem de operare non-Apple”, a declarat Bill Gates potrivit CNN.

Ani de zile, Microsoft a fost lider în industria computerele, depășind Apple, dar nu a evoluat destul de repede în era smartphone-urilor. Microsoft a lansat propriul sistem de operare mobil, numit Windows Mobile, în anul 2000. Apple a debutat în anul 2007, urmat de platforma Android a Google în 2008. Chiar dacă Microsoft a avut primul sistem de operare mobil, acesta a fost depășit rapid de Apple și Google.

„Știam că telefonul mobil va fi foarte popular, așa că am creat ceea ce se numea Windows Mobile. Am pierdut pe puțin șansa de a fi sistemul de operare mobil dominant pe piață. Am fost distras de procesul nostru antitrust și nu am desemnat cei mai buni oameni pentru a face munca, deci este cea mai mare greșeală pe care am făcut-o în ceea ce privește ceva ce era în mod clar la îndemână și am ratat-o”, a explicat miliardarul american.

În interviul Global Village, Gates a declarat că ghilimele ar putea costa compania miliarde de dolari care în cele din urmă s-au dus la Google. Android este cea mai populară platformă smartphone din SUA. În prima jumătate a anului 2018, mai mult de 85% dintre toate smartphone-urile vândute au avut un sistem de operare Android, potrivit datelor furnizate de Statista.

Gates a mai spus că această greșeală a costat Microsoft miliarde de dolari care au ajuns în schimb în conturile Google.

„Alte active, cum ar fi Windows și Office, sunt încă foarte puternice, așa că suntem unul dintre lideri, dacă o companie lider, dacă am fi gestionat acest sector mai bine, am fi ajuns compania lider”, a mai spus Gates.

Dar acesta nu este singurul regret al lui Gates. În 2017, și-a cerut scuze pentru modul în care funcția Control-Alt-Delete, folosită inițial pentru a intra în computerele Windows, nu a fost gândită ca o singură tastă.

Compania a avut și alte greșeli, inclusiv Windows Vista – una dintre cele mai neplăcute versiuni de Windows – și Windows ME, care a fost foarte criticat pentru numeroasele buguri.

Gates, care utilizează un telefon cu Android, sa- retras din activitatea zilnică de la Microsoft în iunie 2008 și a demisionat în funcția de președinte al consiliului Microsoft în februarie 2014.

