Bitcoin a depășit 124.000 de dolari

Creșterea a fost determinată de legislația favorabilă din SUA și de avansul burselor americane, notează AFP.

Bitcoin a depășit recordul anterior din iulie, atingând pentru scurt timp 124.500 de dolari înainte de a se retrage.

Contextul favorabil pentru Bitcoin

Valoarea Bitcoin a crescut recent, alimentată de modificările de reglementare din SUA sub președinția lui Donald Trump, un susținător puternic al sectorului crypto.

Prețul a fost, de asemenea, impulsionat de marii deținători de criptomonede, cunoscuți ca „balene”.

„Piața crypto se bucură de o perioadă cu fundamente extrem de favorabile”, a declarat Samer Hasn, analist senior de piață la XS.com, citat de AFP.

În ultimele șase luni, Bitcoin a crescut cu 26,07% și a ajuns la peste 122.000 de dolari. Sursa: Google.

Impactul politicilor lui Trump

„Președintele Donald Trump a acționat pentru a elimina restricțiile care împiedicau anterior băncile să facă afaceri cu companiile marcate pentru probleme de risc reputațional, o categorie în care firmele crypto erau adesea plasate pe nedrept”, a adăugat Hasn.

Trump ar putea fi, de asemenea, înclinat să „accelereze integrarea criptomonedelor în sistemul financiar național și să ridice restricții suplimentare, având în vedere implicarea sa și a familiei sale în creșterea acestui sector”, a mai spus analistul.

Grupul media al lui Trump și Tesla, producătorul de mașini electrice deținut de miliardarul tech Elon Musk, se numără printre companiile care cumpără cantități mari de Bitcoin.

Ce este Bitcoin și cum funcționează?

Bitcoin este o monedă digitală descentralizată creată în 2009, care funcționează fără o bancă sau autoritate centrală, ceea ce înseamnă că poți trimite și primi bani direct între oameni, oriunde în lume, fără intermediari.

Funcționează pe tehnologia blockchain, un registru digital public unde toate tranzacțiile sunt înregistrate și verificate de o rețea globală de calculatoare (numite noduri), iar tranzacțiile sunt securizate criptografic și nu pot fi modificate după ce au fost validate.

Pentru a folosi Bitcoin, ai nevoie de un portofel digital unde îți păstrezi „monedele” și cheile private care îți asigură controlul asupra lor. Bitcoin se „minează” prin procesarea unor calcule complexe de către computere puternice, care validează tranzacțiile și adaugă blocuri noi în blockchain. Astfel, Bitcoin oferă libertate financiară, transparență și control direct asupra banilor tăi, fiind o alternativă modernă și digitală la banii tradiționali.

