Față de anul 2023, se vor distribui experiențe inedite: cursuri de gătit, tur gastronomic al Bucureștiului, meniuri complete pentru masa de Crăciun sau bilete reduse și tururi în culisele festivalului Electric Castle.

Ediția din acest an a campaniei de Black Friday aduce și o activare inedită: „Livrare pe cai mari”, cu o mașină marca Ferrari. Clienții care o vor fotografia și vor face postări în social media cu tag-ul „Tazz”, intră automat în tragerea la sorți pentru câștigarea celui mai mare voucher oferit de Tazz de Black Friday, în valoare de 5.000 de lei.

Reducerile se vor putea accesa direct din aplicație

Reducerile vor ajunge până la 70% și se vor putea accesa direct din aplicație, în categoria „Tazz Bank Friday”.

Începând din dimineața zilei de 8 noiembrie, până pe data de 10 noiembrie, vor putea fi achiziționate vocuhere în valoare de 100 de lei, cu prețuri promoționale, care pornesc de la 30 de lei.

Acestea vor putea fi aplicate la comenzi de cel puțin 50 de lei și vor avea minimum patru utilizări, a câte 25 de lei fiecare, cu valabilitate până la 31 ianuarie 2025. După achiziție, voucherul va fi asociat contului de utilizator și va putea fi aplicat din secțiunea de vocuhere direct în coșul de cumpărături.

Tipul de vouchere promoționale este disponibil doar în perioada de Black Friday, Tazz fiind prima platformă de livrare care a introdus un astfel de mecanism. În acest fel, le oferă clienților cât mai multe oferte la restaurantele preferate.

Numărul de vouchere disponibile s-a mărit substanțial, cu peste 40%

„Campania Tazz de Black Friday este un moment foarte așteptat de clienții noștri, care au astfel accesla reduceri semnificative, unice în an. De asemenea, campania este una foarte apreciață și de către parteneri, care au astfel o oportunitate inedită de a-și promova businessurile. Am observat, de la un an la altul, creșterea numărului de restaurante, supermarketuri sau magazine care vor să facă parte din campanie.

De altfel, numărul de vouchere disponibile s-a mărit substanțial, cu peste 40%, versus ediția trecută. În plus, pentru ediția din 2024 ne-am dorit ca, pe lângă discount-urile importante la restaurantele lor preferate, oamenii să aibă parte și de momente memorabile, pentru ei sau pentru cei dragi, motiv pentru care am introdus în premieră Ofertele Speciale”, a spus Alin Șerban, CEO Tazz.

Ofertele disponibile prin Tazz Bank Friday 2024 variază între 30% și 70% și includ la nivel național: vouchere cu reduceri de până la 70%, la McDonalds, Pizza Hut, Noodle Pack, Spartan, Auchan, Kaufland, My Geisha, Diverta, Taco Bell.

În București, vouchere cu reduceri de până la 70% la Caju by Joseph Hadad, Famous Wafles, Nikos Greek Taverna, Mace by Joseph Hadad, Le Bab, Zest Pizza și Fabio Pizza și de până la 50% la Cartofisserie.

În Cluj-Napoca, vouchere cu reduceri de până la 70% la Grande Pizza, Big Belly și de până la 50% la Express Chef.

În Iași, vouchere cu reduceri de până la 70% la Dania, Brics by Beer Zone și DferEAT Burgers.

În Brașov, reduceri de până la 70% la Berăria Poftă sau Foame, Kifla și Andos Fast Food & Pizza și de până la 50% la Sandwich la Juma de Kil.

În Timișoara, vouchere cu reduceri de până la 60% la PapaMobil și de până la 50%, la Jacks Bistro.

