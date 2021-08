Zoe trăia în China de doi ani și jumătate atunci când a decis să călătorească în mai multe zone din Asia. A plecat în Coreea de Sud, iar în timp ce se afla acolo, numărul cazurilor de COVID din China a început să crească foarte mult. Zoe a ales să-și continue călătoria, crezând că dacă se întoarce în China va urma carantina. În încercarea de a scăpa, a ajuns în Tonga, țară aflată în Pacific, unde încă se află. Abia aici și-a dat seama că situația este gravă, pentru că țara în care tocmai venise urma să intre în lockdown.

„A durat aproximativ o săptămână până când zborurile au fost oprite complet. Am intrat într-o carantină foarte strictă de trei săptămâni. Nu puteai ieși din casă decât o dată pe săptămână ca să cumperi mâncare, iar când ieșeai numele tău și numărul mașinii erau înregistrate. În țară totul a fost închis. Magazine, restaurante, totul în afară de unul sau două magazine ciudate”, povestește Zoe, care trăiește într-o casă pe plajă.

Tonga a intrat în stare de urgență în martie 2020 și de atunci a rămas complet închisă pentru cetățenii străini. Astfel, în țara cu puțin peste 100.000 de locuitori nu a fost confirmat niciun caz de infectare cu coronavirus.

”Sunt probabil unul dintre puținii oameni din lume care nu a fost nevoit să poarte mască până acum. Nu am purtat mască în toată această pandemie”, a declarat tânăra care, de când este blocată pe insula exotică, s-a înscris la un masterat online în comunicații internaționale.

În primele luni, Zoe a crezut mereu că nu va dura mult până va putea să se reîntoarcă în China. A refuzat chiar și un zbor de repatriere către Europa, convinsă că va reveni în țara unde a trăit în ultimii ani.

”Nu vreau să fiu aici”

După șase luni a înțeles însă că va trebui să mai rămână o vreme aici. Și chiar dacă mulți ar spune că a rămâne blocat pe o insulă exotică este cel mai bun mod în care poți petrece pandemia, tânăra nu se simte „norocoasă” pentru că a rămas acolo.

”Nu foarte mulți oameni pot accepta că sunt blocați pe o insulă fără prieteni și familie într-o țară în care nu au ales să trăiască. (…) Bunica mea a murit de COVID-19 foarte repede, într-un moment în care nu exista posibilitatea ca eu să mă întorc”, povestește Zoe.

Spune că a încercat să profite cât mai mult de tot ce oferă insula, dar că unul dintre cele mai dificile lucruri a fost acela că prietenii ei din Marea Britanie i-au spus mereu că este foarte norocoasă că se află acolo.

„Mă trezeam în fiecare dimineață, vedeam plaja și insula și era grozav, dar nu mă bucuram. Mi s-a spus că ar trebui să mă bucur cu adevărat. Totuși, nu vreau să fiu aici. (…) Cel mai greu lucru în a fi blocată aici aproape un an și jumătate a fost să accept că nu voi pleca nicăieri prea curând”, spune tânăra.

Încearcă să se mențină ocupată în fiecare zi. Își plimbă câinii pe plajă, apoi face cursuri online, după care merge la unul dintre cele trei baruri sau ia masa la unul din puținele restaurante de pe insulă. A reușit să lucreze la câteva proiecte la distanță, a organizat un maraton pentru a strânge bani pentru Societatea de bunăstare a animalelor din Tonga, iar în timpul liber face scufundări și publică imagini pe conturile ei de Instagram și Youtube.

”Ceilalți străini de aici au locuri de muncă, sunt aici pentru un motiv. Și, deși am încercat să fiu tot timpul ocupată, cu siguranță am ajuns la punctul în care nu mai am nimic de făcut (…) Este foarte plictisitor”, mai spune tânăra care recunoaște că dacă ar fi știut că va rămâne atât de mult pe insulă, ar fi încercat să-și găsească un loc de muncă sau să învețe limba locală.

Insula a fost lovită de ciclonul Harold

Cum nu plănuia să rămână foarte mult timp pe insulă, Zoe a adus cu ea puține lucruri, iar în Tonga a trebuit să se descurce fără obiecte banale pe care le folosea înainte, precum ochelarii.

În ultimul an și jumătate nu am avut ochelari, ceea ce nu este grozav pentru că nu am de unde să cumpăr în Tonga. Și până acum câteva luni, aici nu exista nicio librărie. Zoe Stephens:

La câteva luni după ce a ajuns în Tonga, insula a fost lovită de ciclonul Harold, iar casa în care locuia a fost inundată complet și astfel a rămas fără o parte din puținele lucruri pe care le avea.

S-a vaccinat anti-COVID pe insula fără cazuri de infectare

Statul din Pacificul de Sud a primit 24.000 de doze de vaccin anti-COVID-19 prin programul COVAX, inițiativa globală menită să asigure accesul echitabil la vaccinuri la nivel mondial, iar Zoe se numără printre locuitorii din insulă care au fost imunizați cu schema completă.

Tânăra se teme că virusul va ajunge în cele din urmă și în Tonga, țară unde 22,1% din populație trăiește sub pragul sărăciei, iar spitalele se confruntă cu multe lipsuri.

Zoe ar trebui să se întoarcă în Marea Britanie la sfârșitul lui august, dar se așteaptă ca planurile să i se schimbe în ultimul moment așa cum s-a mai întâmplat până acum.

”Nu îmi fac speranțe. Plecarea îmi va lăsa un gust dulce-amar pentru că am început să construiesc o viață aici. Este minunat aici, dar nu este viața mea reală. (…) Nu știu cum mă voi simți când voi putea călători din nou. Va trebui să aștept și să văd ce se întâmplă odată ce mă voi întoarce în lumea reală”, spune tânăra.

La fel ca multe alte destinații exotice Tonga a avut de suferit pentru că turiștii nu au mai venit să își petreacă vacanțele pe insulă. Țara este o destinație populară, fiind unul dintre puținele locuri din lume unde oamenii pot înota alături de balenele cu cocoașă.

În 2019, aici au ajuns 94.000 de vizitatori iar de la începutul pandemiei multe afaceri au avut de suferit.

