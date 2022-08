De asemenea, BNR a majorat rata dobânzii pentru facilitatea de creditare (Lombard) la 6,50% pe an, de la 5,75% pe an, şi a crescut rata dobânzii la facilitatea de depozit la 4,50% pe an, de la 3,75%.

Păstrarea controlului ferm asupra lichidităţii de pe piaţa monetară şi menţinerea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii pentru pasivele în lei şi în valută ale instituţiilor de credit sunt alte decizii luate vineri de CA al BNR pe probleme de politică monetară.

Conform BNR, rata anuală a inflaţiei a continuat să crească în luna iunie, dar într-un ritm încetinit, aşa cum s-a anticipat, urcând la 15,05%, de la 14,49% în luna precedentă, în principal sub influenţa noilor scumpiri ale alimentelor procesate şi combustibililor, parţial contrabalansate de scăderea preţurilor la legume, fructe și ouă.

În acelaşi timp, instituţia menţionează că se reconfirmă creşterea dinamicii anuale a PIB în trimestrul I 2022, la 6,4%, de la 2,4% în trimestrul precedent.

Potrivit BNR, cele mai recente date şi analize indică o cvasi-stagnare a activităţii economice atât în trimestrul II, cât şi în trimestrul III al anului curent, sub impactul războiului din Ucraina şi al sancţiunilor asociate.

Totodată, moneda națională a manifestat o uşoară tendinţă de apreciere în raport cu euro în luna iulie, alimentată şi de evoluţii interne de natură sezonieră.

Dinamica anuală a creditului acordat sectorului privat a continuat să crească în iunie, ajungând la 17,5% (16,5% în mai), dar în condiţiile unei uşoare moderări a creditării în lei, contrabalansată ca impact de accelerarea considerabilă a creşterii creditului în valută acordat societăţilor nefinanciare.

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO Dezvăluiri incredibile făcute de fostul șofer al asistentei lui Ion Țiriac. Gestul făcut de miliardar la masă

Playtech.ro ȘOC! Elena Băsescu, apariție HOT pe plajă! IREAL ce s-a văzut când s-a dezbrăcat de haine

Observatornews.ro Cine sunt copilele care au murit nevinovate în accidentul din Cobadin. Ana și Daniela se aflau în mașina condusă de băiatul de 16 ani

HOROSCOP Horoscop 5 august 2022. Capricornii ar fi bine să ia o pauză de la toți și toate și să caute să-și recapete încrederea în lucrurile bune

Știrileprotv.ro Băiatul de 16 ani care a provocat moartea celor două adolescente la Cobadin furase mașina de la mătușa lui. Ce a postat tânărul pe Instagram

Orangesport.ro Ce li s-a întâmplat unor bucureşteni după ce s-au dus în zona etnicilor maghiari! "Ne-am speriat, am fost avertizaţi. Lumea asta ne-a spus". Uluit, unul dintre ei a spus ce s-a petrecut

PUBLICITATE Proprietar sau chiriaș? Răspunde la chestionar și vezi ce ți se potrivește

PUBLICITATE 7 brand-uri scandinave de pe Modivo care nu trebuie să-ți lipsească din garderobă