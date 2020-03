De Ana Hațeg,

Geldof, 68 de ani, a vorbit despre “My Splendid Isolation” pentru The Telegraph, făcând o listă cu activitățile lui preferate în zilele petrecute acasă, de teama infectării cu Covid-19.

Ce urmărește la TV

“Izolarea e o scuză bună pentru binging. M-am uitat la Black Mirror pe Netflix, că rămăsesem în urmă. Alte favorite de-ale mele sunt Better Call Saul (Netflix) și un serial francez foarte tare, Le Bureau des Légendes (Amazon Prime).”

Cristin Milioti în “Black Mirror”

Ce muzică ascultă

“Piesa Isolation a lui John Lennon e perfectă pentru timpurile pe care le trăim. Și melodia Lets Stick Together, a lui Bryan Ferry.”

Ce cărți citește

“Citesc în paralel două opere fabuloase. Prima e Stalingrad, semnată de Vasili Grossman, un fost jurnalist de război din Rusia, care vine cu versiunea sa despre bătălia de la Stalingrad. Această carte a fost comparată cu capodopera lui Lev Tolstoi, Război și pace. Și am mai început The Mirror and The Light, de Hilary Mantel.”

Între ele, strecor și niște poezie. The Waste Land, a lui T.S. Eliot, pe care nu mă satur niciodată s-o recitesc. Bob Geldof:

Alte preocupări?

“Mă bucur, pur și simplu, de timpul petrecut cu familia. Fac treabă prin casă, lucruri pe care nu le-am mai făcut de secole, și gătim împreună, pregătim micuil dejun, prânzul și cina și facem și mâncare care poate fi păstrată la congelator, ca să avem provizi, în caz că se prelungește perioada de izolare.”

Foto: Hepta

Citeşte şi:

Imaginile babiloniei de la Suceava. Zeci de cadre medicale se înghesuie la coadă la testare. ”Ne-au chemat la 7:30 și au început testarea pentru COVID-19 la 9:50”

Cum resimt criza coronavirusului Cristina şi Ionuţ, oameni fără adăpost şi fără acces la îngrijire medicală. Când Gara de Nord e gară pentru doi

COVID-19 versus gripă: Un profesor de terapie intensivă explică de ce nu pot fi comparate cele două

GSP.RO Ce se întâmplă cu ratele la bănci? Ministrul Finanțelor: "E o veste foarte bună pentru toți românii"