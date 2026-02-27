A intrat în hambar și nu a mai ieșit niciodată

Pentru fanii serialului HBO, vestea înseamnă dispariția unuia dintre actorii care au dat greutate poveștii despre poliție și viața din Baltimore. Biroul medicului legist șef din Maryland a transmis pentru TMZ că Bobby J. Brown a murit din cauza unei „leziuni termice difuze și a inhalării de fum”. Moartea a fost considerată accidentală.

„Sunt supărat și întristat. A fost un actor și o persoană atât de bună”, a declarat agentul său, Albert Bramante.

Potrivit primelor informații, actorul a intrat într-un hambar pentru a porni un vehicul. La scurt timp, a izbucnit un incendiu. El ar fi chemat o rudă să aducă un stingător, însă până la sosirea ajutoarelor, construcția era deja cuprinsă de flăcări. Soția sa a suferit arsuri grave în încercarea de a-l salva, mai notează Variety.

Mesajele de adio au umplut rețelele sociale

La scurt timp după anunț, mesajele de condoleanțe au apărut pe rețelele sociale.

„Îmi pare rău să-l văd murind atât de tânăr”, a scris un fan.

„Odihnește-te în pace. A fost foarte credibil în rolurile sale”, a transmis altcineva.

Agentul său, Albert Bramante, a declarat pentru TMZ: „A fost total dedicat artei actoriei și a fost o plăcere să lucrez cu el”.

Rolul care l-a făcut cunoscut pe Bobby J. Brown

Bobby J. Brown a devenit cunoscut pentru rolul ofițerului Bobby Brown din „The Wire”, serialul HBO lansat în 2002 care a analizat lumea poliției, politica și viața de stradă din Baltimore.

A mai apărut în producții precum Law & Order: Special Victims Unit și miniseria HBO We Own This City, unde l-a interpretat pe sergentul Thomas Allers. Printre alte titluri din cariera sa se numără Homicide: Life on the Street, „The Corner” și „Veep”.

În cinema, a jucat în filme precum „Love the Hard Way”, „My One and Only” și „From Within”.

Bobby J. Brown, de la box la actorie

Născut în Washington, D.C., Bobby J. Brown a început ca boxer. A avut un palmares de amator de 73 de victorii și 13 înfrângeri și a câștigat cinci titluri Golden Gloves. A luptat de trei ori, la amatori, cu Pernell „Sweet Pea” Whitaker.

Ulterior, după ce l-a văzut pe Mickey Rourke filmând pentru „Homeboy”, s-a orientat spre actorie și a fost admis la Academia Americană de Arte Dramatice din New York.

A regizat și documentare, printre care „Off the Chain” și „Tear the Roof Off – The Untold Story of Parliament Funkadelic”. Familia a transmis că era un Martor al lui Iehova devotat.

