Bărbatul s-a reîntors în unitatea sa militară pentru a lupta alături de Forțele de Apărare Israeliene (IDF – armata israeliană).

„Am o viață chiar bună în SUA, un loc de muncă de vis, prieteni grozavi și o casă confortabilă”, a declarat bodyguardul, care a preferat ca numele lui să nu fie dezvăluit public, pentru Israel Hayom.

Taylor Swift's personal bodyguard just left to Israel to join his unit!



And before anyone makes a joke about how “another guy left Taylor Swift, so it must be time for her to write a song about it,” this guy is the man.



He just left his $500,000/year job and cushy lifestyle to… pic.twitter.com/MbD1cmadhl