Departamentul de Stat american a emis un avertisment cu privire la deschiderea punctului de trecere Rafah din sudul Fâșiei Gaza, afirmând că este „neclar” cât timp Egiptul va permite ca acesta să rămână deschis, relatează Al Jazeera.

„Potrivit presei, punctul de trecere de la Rafah se va deschide la ora locală 9.00 (aceeași oră în România – n.r.), la 16 octombrie. Anticipăm că situația de la punctul de trecere Rafah va rămâne fluidă și imprevizibilă și nu este clar dacă, sau pentru cât timp, călătorilor li se va permite să tranziteze punctul de trecere”, au transmis autoritățile americane într-un mesaj publicat pe rețeaua X, fostul Twitter.

„Dacă apreciați că este sigur, este posibil să doriți să vă apropiați de punctul de trecere a frontierei Rafah – este posibil ca deschiderea punctului de trecere să fie anunțată cu foarte puțin timp înainte și este posibil ca acesta să fie deschis doar pentru o perioadă limitată de timp”, se mai precizează în mesajul citat.

Rafah border crossing: According to media reports, the Rafah crossing will open at 9am local time on October 16. We anticipate that the situation at the Rafah crossing will remain fluid and unpredictable and it is unclear whether, or for how long, travelers will be permitted to… pic.twitter.com/klWEmLt7Ji