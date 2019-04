Trupa „The Prodigy” a anunțat pe Twitter că bodyguardul acesteia a decedat. Con este nelipsit de la concertele și turneele formației.

Potrivit Mirror, nu se știe în ce circumstanțe a murit Con sau ce vârstă avea.

Pe 4 martie, solistul trupei „The Prodigy”, Singer Keith, a fost găsit mort în apropierea casei sale din localitatea Dunmow Essex. Ulterior, a ieșit la iveală faptul că artistul s-a sinucis.

Moartea cântărețului a devenit subiectul unei anchete.

R.i.P Con . ??

you always had our backs and looked after us for years , you got us out of many sticky situations on tour , you were a truly great man , in fact you were actually Superman – the people that knew you will understand what Im sayin…. pic.twitter.com/dCgXYSV9Td

— The Prodigy (@the_prodigy) April 12, 2019