„România ca stat membru UE și NATO este un stat extrem de responsabil și asumat față de îndeplinirea obligațiilor sale internaționale, față de sprijinirea Ucrainei în toate domeniile și față de partenerii noștri. UE și NATO sprijină aceste demersuri. Cum au spus și domnul președinte, și domnul prim-ministru: lucrurile sunt într-o evoluție permanentă și nu cred că este bine să vorbim prea mult public despre aceste lucruri”, a declarat Bogdan Aurescu.

La rândul său, ministrul ucrainean s-a declarat mulțumit de sprijinul oferit de România după 24 februarie și a subliniat că țara sa a înaintat către statele doritoare să ajute o listă cu necesități, iar fiecare stat a fost liber să sprijine cum dorește.

„Avem o abordare foarte corectă a tuturor țărilor care vor să ajute. Am distribuit aceeași listă pentru toți membrii NATO și membrii UE și am spus că dacă fiecare țară ne oferă măcar un articol de pe listă, o să obținem ceea ce avem nevoie. Și România cunoaște lista și am ridicat această chestiune în fața premierului, ministrului apărării și celui de externe și apreciez abordarea lor constructivă. Lăsăm la decizia fiecărei țări să aleagă ce face”, a precizat Kuleba.

Ministrul ucrainean a mai subliniat că au fost cazuri în care țări care „pot furniza anumite arme nu o fac pentru că nu vor să aibă o relație proastă cu Rusia”, iar atunci Kievul a ales să crească „presiunea diplomatică și apoi pe cea publică”. „Ce nu acceptăm e ipocrizia. Din fericire, nu e cazul României. A fost sinceră, prietenoasă și deschisă”, a subliniat oficialul ucrainean.

„Repet că politica României începând cu 24 februarie este una inteligentă și restul las la interpretarea dumneavoastră”, a mai afirmat Kuleba la insistențele jurnaliștilor despre un posibil sprijin prin livrare de armament.

Dmitro Kuleba a sosit vineri într-o vizită oficială la București, în care a fost primit la sediul Guvernului de către premierul Nicolae Ciucă și la Ministerul Afacerilor Externe de Bogdan Aurescu.

