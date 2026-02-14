„Statul român a plătit acestui întreg lanţ (n.red. producător, furnizor, consumator) miliarde de euro în câţiva ani de zile pentru a suporta diferenţe. 6 miliarde de euro, 30 de miliarde de lei. Din banii românilor, la energie plus gaze. În ultimii patru ani, 6 miliarde de euro. Aproximativ jumătate din deficitul anual în 2026”, a declarat Bogdan Ivan.

El a precizat că, din 1 aprilie, când expiră perioada de plafonare, statul nu va mai suporta diferența și îi va pune pe producătorii şi furnizorii de gaze să îşi optimizeze cheltuielile cu tarifele.

„Statul român nu va mai plăti diferenţa şi îi pune pe producători şi transportatori, tot lanţul, să-şi optimizeze cheltuielile la tarife reglementate maximale, în care au o plajă de negociere, au o plajă de flexibilitate, să utilizeze pentru a livra un gaz mai ieftin. Iar în această formă, ei vor veni cu oferte mai competitive, automat”, a susținut Ivan.

Și a continuat: „Având lichiditate la o piaţă de anul viitor, avem toate premisele ca preţul să fie unul cât mai redus şi apropiat de un preţ corect. Iar în acestă formulă, evităm scenariul pe care l-am avut anul trecut, în care milioane de români s-au trezit cu facturi dublate sau chiar triplate la energie electrică. Pe mine mă interesează, având deja de şase luni de zile acest portofoliu în gestiune, cum la gaze nu ajungem să repetăm aceeaşi greşeală care a fost făcută la energie”.

Amintim că Guvernul a stabilit ca până pe 31 martie să fie menținut un preț maxim reglementat la gazele naturale pentru populație, dar această plafonare expiră la 1 aprilie. Ulterior, prețul va fi determinat de contractele furnizor–client și de piața liberă.

Practic, 31 martie va fi ultima zi cu preț plafonat la gaze, iar de la 1 aprilie va începe liberalizarea prețului, ceea ce se va traduce, cel mai probabil, prin facturi mai mari pentru români, în funcție de tipurile de contracte încheiate și de modul în care furnizorul își aplică prețurile pe piață.

