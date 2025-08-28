„Iarna are două componente importante: gazul și energia electrică. Cea mai importantă este componenta de gaz. Am prelungit schema de plafonare la gaz până la 31 martie 2026, anul viitor. Pentru a păstra un preț mic la gaz am făcut două lucruri: Începând de acum aproximativ o lună, ne-am asigurat, împreună cu cei de la Transgaz și cu toți operatorii, că avem depozitele asigurate pentru iarna anului 2025-2026, umplute la un preţ ieftin, acum, din vară. Ieri am primit ultimele informații: avem peste 80% din depozite – peste media Uniunii Europene”, a spus Bogdan Ivan.

„Ne pregătim pentru perioada în care vom renunța la plafonare. Ne pregătim pentru etapa în care vom exploata masiv gazul din Buzău și din proiectul Neptun Deep – platforma din Marea Neagră – pentru a folosi resursele proprii și a stimula puternic industria și economia”, a adăugat ministrul Energiei.

El a subliniat că „iarna aceasta, preţul gazului nu va creşte, sută la sută”. „În ceea ce privește energia electrică, avem mecanisme care ar trebui să echilibreze piața și să reducă prețul energiei într-o formă care să ducă la un trend descendent”, a completat Bogdan Ivan.

Ministrul Energiei a mai anunțat că, după consultări cu producători, furnizori, ANRE și bursă, au fost identificate soluții care ar putea reduce prețul la energie pentru români: „Din factura primită de oameni, aproximativ 50% reprezintă costul energiei electrice active, iar restul este compus din tarifele de transport, distribuție, furnizare, TVA, accize. Vom lucra la un mecanism care a funcționat și în alte state europene și care a condus la scăderea prețurilor".

Amintim că măsura de plafonare a prețurilor la curentul electric a expirat pe 1 iulie, iar facturile la energie s-au dublat, inclusiv din cauza folosirii aerului condiționat. În acest context, Guvernul condus de Ilie Bolojan a adoptat în iunie o nouă schemă de sprijin, dar numai pentru cei vulnerabili. Mai exact, noua lege prevede că românii din aproximativ două milioane de locuri de consum vor primi vouchere de 50 de lei pe lună, până în martie 2026.