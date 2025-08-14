Tensiuni în coaliția de guvernare

Premierul Ilie Bolojan a abordat situația tensionată din coaliția de guvernare la Digi24. Prim-ministrul a subliniat importanța responsabilității partidelor aflate la putere în fața provocărilor economice actuale.

Întrebat despre un posibil impas în coaliție, Bolojan a explicat că are încredere în responsabilitatea oamenilor politici și spune că membrii partidelor din coaliție au o mare responsabilitate.

„Așa cum v-am spus, eu am încredere în responsabilitatea oamenilor politici de decizie care au făcut această coaliție pentru a scoate România din situația în care se află. PNL și PSD, care facem parte din această coaliție, avem o mare responsabilitate pentru tema asta”, a declarat premierul.

Ilie Bolojan avertizează cu privire la adoptarea pachetului doi de măsuri

Premierul a recunoscut că ședințele recente ale coaliției nu s-au desfășurat în condiții optime. Cu toate acestea, el și-a exprimat speranța că situația se va remedia în zilele următoare, și că pachetul doi de măsuri va putea fi adoptat cât mai repede.

Bolojan a subliniat gravitatea situației, afirmând: „Dacă nu-l adoptăm, credeți-mă că nu este niciun fel de bucurie, niciun fel de câștig, să fii premierul României într-o astfel de situație”, a spus el.

Prețul reabilitării lui Nuțu Cămătaru. Ce-l oprește pe celebrul interlop să redevină „om cinstit”
Recomandări
Prețul reabilitării lui Nuțu Cămătaru. Ce-l oprește pe celebrul interlop să redevină „om cinstit”

Ce se întâmplă cu pachetul doi de măsuri fiscale

Prim-ministrul a insistat asupra necesității de a explica clar măsurile economice populației.

„Trebuie să ne adunăm cât mai repede posibil, să luăm aceste măsuri necesare pentru stabilitatea economică a României, să le transferăm oamenilor încrederea că știm ce facem, să le explicăm măsurile care se adoptă”, a mai precizat Bolojan.

În contextul tensiunilor din coaliție, președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat mai multe condiții pentru revenirea social-democraților la ședințele coaliției. Printre acestea se numără adoptarea unui pachet de eliminare a privilegiilor, care trebuie rezolvat înaintea discuțiilor privind al doilea pachet de măsuri pentru reducerea deficitului.

Nemulțumirile din PSD sunt amplificate și de atitudinea USR față de ceremoniile oficiale organizate pentru Ion Iliescu.

Pachetul doi de măsuri fiscale, vital pentru România

Premierul Ilie Bolojan a declarat că adoptarea pachetului doi de măsuri fiscale este crucială pentru România și trebuie implementată în august. Șeful Executivului a subliniat importanța acestui pachet pentru evitarea consecințelor negative.

„Pachetul 2 este o continuare a primului pachet. El are 5 elemente importante. Dată fiind complexitatea lui, dată fiind mărimea lui, el nu poate fi adoptat decât prin asumare de răspundere în termeni reali și eu sper că cel mai târziu până la finalul acestei luni, cu toate întârzierile pe care le avem din cauze obiective sau subiective, el va fi adoptat”, a precizat premierul, în momentul în care a făcut un apel indirect către PSD să nu blocheze pachetul.

Coaliția de guvernare analizează noi măsuri fiscale. Surse: „Mă tem că creșterile de taxe nu s-au terminat”
Recomandări
Coaliția de guvernare analizează noi măsuri fiscale. Surse: „Mă tem că creșterile de taxe nu s-au terminat”

Consecințele neadoptării pachetului

Ilie Bolojan a atras și atenția asupra consecințelor, în cazul în care noul pachet de măsuri nu va fi adoptat. Premierul susține că România ar putea „intra într-o fundătură”, dacă măsurile fiscale gândite pentru a reduce cheltuielile și deficitul bugetar nu vor fi adoptate.

„Dacă nu adoptăm acest pachet, vom ajunge în situația în care vom intra într-o fundătură. Dacă doar vom face câte un pachet, cum a fost primul, sau ne vom opri la jumătatea drumului, este doar o problemă de timp până lucrurile se vor termina prost și riscul de a intra în incapacitate de plată este foarte mare”, a spus Ilie Bolojan.

Ce măsuri conține pachetul doi

Pachetul doi, momentan blocat din cauza tensiunilor din coaliție, include:

  • Reforma companiilor de stat
  • Restructurarea autorităților autonome
  • Reforma fiscală
  • Reforma administrației locale și centrale
  • Combaterea evaziunii fiscale
  • Abordarea pensiilor speciale ale magistraților.

Ilie Bolojan a amenințat cu demisia și înainte de adoptarea primului pachet de măsuri

Primul pachet de măsuri fiscale a fost adoptat în urmă cu o lună. La acel moment, Ilie Bolojan a declarat că își asumă în totalitate răspunderea pentru măsurile prevăzute în cel de-al doilea pachet. Tot atunci, prim-ministrul a anunțat că își va depune demisia dacă măsurile nu aveau să fie puse în practică.

Pachetul 2 de austeritate, golit de conținut, pas cu pas. Variantă: 40.000 de posturi desființate. Ce se întâmplă cu pensiile magistraților
Recomandări
Pachetul 2 de austeritate, golit de conținut, pas cu pas. Variantă: 40.000 de posturi desființate. Ce se întâmplă cu pensiile magistraților

„Trebuie să combatem evaziunea fiscală și fraudarea banului public, dar asta nu se poate face de pe o zi pe alta. În spațiul public se discută că vor avea de suferit doar cei mai amărâți și sinecuriștii nu vor avea nimic de pierdut. Că s-a început cu bursele, nu cu politicienii.

Vreau să asigur pe toată lumea de un lucru foarte clar. Sunt un premier cu mandatul pe masă și cu asumarea întregii răspunderi, că tot ce am spus că se va pune în practică, se va și întâmpla. În caz contrar, eu nu voi mai fi prim-ministru.

Până la sfârșitul lunii iulie, vom reveni în fața Parlamentului României cu acest al doilea pachet de măsuri, cu accent pe echitate, moralitate și eficiență”, a declarat Ilie Bolojan, în urmă cu mai bine de o lună, când a fost adoptat primul pachet de măsuri fiscale.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Serbia, paralizată de proteste violente. Lupte de stradă, incendii și zeci de oameni băgați în spitale
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
O nouă taxă marca Bolojan face vâlvă în România. De data aceasta cele mai supărate sunt doamnele și domnișoarele. Ce a anunțat Guvernul
Viva.ro
O nouă taxă marca Bolojan face vâlvă în România. De data aceasta cele mai supărate sunt doamnele și domnișoarele. Ce a anunțat Guvernul
Zici că a întinerit! Cu o rochie scurtă, albă și cu pantofi eleganți, animal print, Elena Udrea face furori cu aparițiile sale, de când a ieșit din închisoare. Cum au fotografiat-o paparazzi în oraș
Unica.ro
Zici că a întinerit! Cu o rochie scurtă, albă și cu pantofi eleganți, animal print, Elena Udrea face furori cu aparițiile sale, de când a ieșit din închisoare. Cum au fotografiat-o paparazzi în oraș
Andreea Berecleanu, mesaj emoționant în memoria prietenei sale, Cristina Țopescu. Ce a transmis public prezentatoarea: „Spune-le celor dragi că...”
Elle.ro
Andreea Berecleanu, mesaj emoționant în memoria prietenei sale, Cristina Țopescu. Ce a transmis public prezentatoarea: „Spune-le celor dragi că...”
gsp
Cum se împarte asigurarea de 500 de milioane de euro a lui Felix Baumgartner » Ce primește Mihaela Rădulescu
GSP.RO
Cum se împarte asigurarea de 500 de milioane de euro a lui Felix Baumgartner » Ce primește Mihaela Rădulescu
Drama fotbalistului din Superliga: „Soția lui are cancer la stomac. Nu poate să plece de lângă ea și de lângă copilul lor de 5 ani”
GSP.RO
Drama fotbalistului din Superliga: „Soția lui are cancer la stomac. Nu poate să plece de lângă ea și de lângă copilul lor de 5 ani”
Parteneri
Care e secretul despre averea lui Felix Baumgartner? Cine o va moșteni, de fapt! Imagini rare cu părinții lui. Acum se zvonește că sunt în scandal cu "nora" Mihaela
Libertateapentrufemei.ro
Care e secretul despre averea lui Felix Baumgartner? Cine o va moșteni, de fapt! Imagini rare cu părinții lui. Acum se zvonește că sunt în scandal cu "nora" Mihaela
Cum a fost la ziua Rominei Gingașu, în patria miliardarilor! Soția lui Piero Ferrari, regină la aniversarea din Monte Carlo. A apărut într-o rochie mulată și toată lumea a amuțit
Avantaje.ro
Cum a fost la ziua Rominei Gingașu, în patria miliardarilor! Soția lui Piero Ferrari, regină la aniversarea din Monte Carlo. A apărut într-o rochie mulată și toată lumea a amuțit
Prima imagine cu Denis Hanganu în „Groapa”! Actorul povestește că rolul a venit natural, în urma unei colaborări frumoase cu echipa PRO TV
Tvmania.ro
Prima imagine cu Denis Hanganu în „Groapa”! Actorul povestește că rolul a venit natural, în urma unei colaborări frumoase cu echipa PRO TV

Alte știri

De ce Sfânta Maria se sărbătorește de două ori
Știri România 10:41
De ce Sfânta Maria se sărbătorește de două ori
ANM a emis cod galben de caniculă pentru joi și vineri. Arșița se extinde, jumătate de țară este vizată
Știri România 10:41
ANM a emis cod galben de caniculă pentru joi și vineri. Arșița se extinde, jumătate de țară este vizată
Parteneri
Cum au reușit ucrainenii să introducă drone în Rusia pentru Operațiunea „Pânza de Păianjen”: „Am trecut prin iad”
Adevarul.ro
Cum au reușit ucrainenii să introducă drone în Rusia pentru Operațiunea „Pânza de Păianjen”: „Am trecut prin iad”
O firmă din Grupul Țiriac a primit 18,4 milioane euro ajutor de la stat la numai patru luni de la înființare!
Fanatik.ro
O firmă din Grupul Țiriac a primit 18,4 milioane euro ajutor de la stat la numai patru luni de la înființare!
Schimbare majoră la TikTok: Platforma va alerta părinții când adolescenții postează videoclipuri publice
Financiarul.ro
Schimbare majoră la TikTok: Platforma va alerta părinții când adolescenții postează videoclipuri publice

Monden

Camerele video au surprins momente intime între Ella și Teo la Insula iubirii 2025. Ispita a sărutat-o pe gât și pe frunte
Stiri Mondene 10:30
Camerele video au surprins momente intime între Ella și Teo la Insula iubirii 2025. Ispita a sărutat-o pe gât și pe frunte
Cum arată ispita Andrușca de la Insula Iubirii 2025 în prezent. Andreea Aurică este aproape de nerecunoscut: S-a tuns scurt și nu mai e blondă
Stiri Mondene 10:26
Cum arată ispita Andrușca de la Insula Iubirii 2025 în prezent. Andreea Aurică este aproape de nerecunoscut: S-a tuns scurt și nu mai e blondă
Parteneri
Cum răspunde Oana Monea de la Insula Iubirii celor care spun că este prea bătrână la 36 de ani pentru a participa la emisiune: „Să vii să îmi spui că sunt o babă...”
Elle.ro
Cum răspunde Oana Monea de la Insula Iubirii celor care spun că este prea bătrână la 36 de ani pentru a participa la emisiune: „Să vii să îmi spui că sunt o babă...”
Cine este, de fapt, Marian Ceaușescu, bărbatul care a desfăcut o șampanie în fața spitalului SRI, după moartea lui Ion Iliescu. Ce s-a aflat despre el
Unica.ro
Cine este, de fapt, Marian Ceaușescu, bărbatul care a desfăcut o șampanie în fața spitalului SRI, după moartea lui Ion Iliescu. Ce s-a aflat despre el
A tăcut cât a tăcut, dar Ilie Bolojan nu a mai stat la discuții și a contrazis-o pe Anca Alexandrescu! Ce a putut spune i-a uimit pe toți: “ O regretabilă...”
Viva.ro
A tăcut cât a tăcut, dar Ilie Bolojan nu a mai stat la discuții și a contrazis-o pe Anca Alexandrescu! Ce a putut spune i-a uimit pe toți: “ O regretabilă...”
Parteneri
Ella Prodan, momente rare din vacanță: „Am fost în patru, dar și în doi”! Cum s-a pregătit pentru noul sezon „Iubire cu parfum de lavandă”
TVMania.ro
Ella Prodan, momente rare din vacanță: „Am fost în patru, dar și în doi”! Cum s-a pregătit pentru noul sezon „Iubire cu parfum de lavandă”
Ce pensie plătește statul român unui cetățean care a lucrat doar o zi
ObservatorNews.ro
Ce pensie plătește statul român unui cetățean care a lucrat doar o zi
Care e secretul despre averea lui Felix Baumgartner? Cine o va moșteni, de fapt! Imagini rare cu părinții lui. Acum se zvonește că sunt în scandal cu "nora" Mihaela
Libertateapentrufemei.ro
Care e secretul despre averea lui Felix Baumgartner? Cine o va moșteni, de fapt! Imagini rare cu părinții lui. Acum se zvonește că sunt în scandal cu "nora" Mihaela
Parteneri
Cum se împarte asigurarea de 500 de milioane de euro a lui Felix Baumgartner » Ce primește Mihaela Rădulescu
GSP.ro
Cum se împarte asigurarea de 500 de milioane de euro a lui Felix Baumgartner » Ce primește Mihaela Rădulescu
Ce au remarcat fanii în imaginile de pe iaht cu Cristi Borcea și Valentina Pelinel, care au stârnit reacții jignitoare
GSP.ro
Ce au remarcat fanii în imaginile de pe iaht cu Cristi Borcea și Valentina Pelinel, care au stârnit reacții jignitoare
Parteneri
Deținutul de la Penitenciarul Mărgineni a evadat după ce a aflat că iubita l-ar fi înșelat cu un fost coleg de celulă
KanalD.ro
Deținutul de la Penitenciarul Mărgineni a evadat după ce a aflat că iubita l-ar fi înșelat cu un fost coleg de celulă
O actriță celebră s-a înecat pe o insulă din Grecia. Lumea filmului, în stare de șoc
StirileKanalD.ro
O actriță celebră s-a înecat pe o insulă din Grecia. Lumea filmului, în stare de șoc
Unde va fi înmormântat Irinel Columbeanu? Fostul afacerist și-a exprimat clar dorința și a lăsat directive apropiaților: „Ar trebui să iau legătura după decesul lui”
Wowbiz.ro
Unde va fi înmormântat Irinel Columbeanu? Fostul afacerist și-a exprimat clar dorința și a lăsat directive apropiaților: „Ar trebui să iau legătura după decesul lui”
Promo
Vrei să cumperi o casă? Probeaz-o înainte! Află mai multe
Advertorial
Vrei să cumperi o casă? Probeaz-o înainte! Află mai multe
Pleci în vacanță și primești banii înapoi! Află mai multe
Advertorial
Pleci în vacanță și primești banii înapoi! Află mai multe
Parteneri
Fiul lui Mihai Leu, implicat într-un grav accident! Incidentul s-a petrecut în timpul unui raliu. Ce se întâmplă cu Marco acum?
Wowbiz.ro
Fiul lui Mihai Leu, implicat într-un grav accident! Incidentul s-a petrecut în timpul unui raliu. Ce se întâmplă cu Marco acum?
Scene de coșmar la cumpărături! Trei morți, între care un copil, după ce un bărbat a deschis focul în fața unui magazin
StirileKanalD.ro
Scene de coșmar la cumpărături! Trei morți, între care un copil, după ce un bărbat a deschis focul în fața unui magazin
O femeie a fost bătută crunt de doi bărbați într-un magazin din Craiova. Aceștia s-au enervat că s-a format coadă la casă
KanalD.ro
O femeie a fost bătută crunt de doi bărbați într-un magazin din Craiova. Aceștia s-au enervat că s-a format coadă la casă

Politic

Ilie Bolojan avertizează că ar putea demisiona dacă pachetul doi nu e adoptat. A mai făcut o astfel de declarație înainte de primul pachet
Politică 09:55
Ilie Bolojan avertizează că ar putea demisiona dacă pachetul doi nu e adoptat. A mai făcut o astfel de declarație înainte de primul pachet
Imagini rare cu Viorica Dăncilă în tinerețe, înainte să intre în politică. Cum arăta brunetă și cu părul ondulat
Politică 09:20
Imagini rare cu Viorica Dăncilă în tinerețe, înainte să intre în politică. Cum arăta brunetă și cu părul ondulat
Parteneri
Exclusiv. Șeful ASF câștigă peste 12 mii de euro net pe lună. Cât se duce pe aparatul stufos de rude, consilieri şi secretare
Spotmedia.ro
Exclusiv. Șeful ASF câștigă peste 12 mii de euro net pe lună. Cât se duce pe aparatul stufos de rude, consilieri şi secretare
Zodiile pentru care se răstoarnă căruța cu noroc în următoarele 45 de zile. Vine perioada de aur, șase nativi sunt avantajați
Fanatik.ro
Zodiile pentru care se răstoarnă căruța cu noroc în următoarele 45 de zile. Vine perioada de aur, șase nativi sunt avantajați
De ce ne simțim mult mai rău după un pui de somn și ce ne recomandă specialiștii
Spotmedia.ro
De ce ne simțim mult mai rău după un pui de somn și ce ne recomandă specialiștii