Tensiuni în coaliția de guvernare

Premierul Ilie Bolojan a abordat situația tensionată din coaliția de guvernare la Digi24. Prim-ministrul a subliniat importanța responsabilității partidelor aflate la putere în fața provocărilor economice actuale.

Întrebat despre un posibil impas în coaliție, Bolojan a explicat că are încredere în responsabilitatea oamenilor politici și spune că membrii partidelor din coaliție au o mare responsabilitate.

„Așa cum v-am spus, eu am încredere în responsabilitatea oamenilor politici de decizie care au făcut această coaliție pentru a scoate România din situația în care se află. PNL și PSD, care facem parte din această coaliție, avem o mare responsabilitate pentru tema asta”, a declarat premierul.

Ilie Bolojan avertizează cu privire la adoptarea pachetului doi de măsuri

Premierul a recunoscut că ședințele recente ale coaliției nu s-au desfășurat în condiții optime. Cu toate acestea, el și-a exprimat speranța că situația se va remedia în zilele următoare, și că pachetul doi de măsuri va putea fi adoptat cât mai repede.

Bolojan a subliniat gravitatea situației, afirmând: „Dacă nu-l adoptăm, credeți-mă că nu este niciun fel de bucurie, niciun fel de câștig, să fii premierul României într-o astfel de situație”, a spus el.

Ce se întâmplă cu pachetul doi de măsuri fiscale

Prim-ministrul a insistat asupra necesității de a explica clar măsurile economice populației.

„Trebuie să ne adunăm cât mai repede posibil, să luăm aceste măsuri necesare pentru stabilitatea economică a României, să le transferăm oamenilor încrederea că știm ce facem, să le explicăm măsurile care se adoptă”, a mai precizat Bolojan.

În contextul tensiunilor din coaliție, președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat mai multe condiții pentru revenirea social-democraților la ședințele coaliției. Printre acestea se numără adoptarea unui pachet de eliminare a privilegiilor, care trebuie rezolvat înaintea discuțiilor privind al doilea pachet de măsuri pentru reducerea deficitului.

Nemulțumirile din PSD sunt amplificate și de atitudinea USR față de ceremoniile oficiale organizate pentru Ion Iliescu.

Pachetul doi de măsuri fiscale, vital pentru România

Premierul Ilie Bolojan a declarat că adoptarea pachetului doi de măsuri fiscale este crucială pentru România și trebuie implementată în august. Șeful Executivului a subliniat importanța acestui pachet pentru evitarea consecințelor negative.

„Pachetul 2 este o continuare a primului pachet. El are 5 elemente importante. Dată fiind complexitatea lui, dată fiind mărimea lui, el nu poate fi adoptat decât prin asumare de răspundere în termeni reali și eu sper că cel mai târziu până la finalul acestei luni, cu toate întârzierile pe care le avem din cauze obiective sau subiective, el va fi adoptat”, a precizat premierul, în momentul în care a făcut un apel indirect către PSD să nu blocheze pachetul.

Consecințele neadoptării pachetului

Ilie Bolojan a atras și atenția asupra consecințelor, în cazul în care noul pachet de măsuri nu va fi adoptat. Premierul susține că România ar putea „intra într-o fundătură”, dacă măsurile fiscale gândite pentru a reduce cheltuielile și deficitul bugetar nu vor fi adoptate.

„Dacă nu adoptăm acest pachet, vom ajunge în situația în care vom intra într-o fundătură. Dacă doar vom face câte un pachet, cum a fost primul, sau ne vom opri la jumătatea drumului, este doar o problemă de timp până lucrurile se vor termina prost și riscul de a intra în incapacitate de plată este foarte mare”, a spus Ilie Bolojan.

Ce măsuri conține pachetul doi

Pachetul doi, momentan blocat din cauza tensiunilor din coaliție, include:

Reforma companiilor de stat

Restructurarea autorităților autonome

Reforma fiscală

Reforma administrației locale și centrale

Combaterea evaziunii fiscale

Abordarea pensiilor speciale ale magistraților.

Ilie Bolojan a amenințat cu demisia și înainte de adoptarea primului pachet de măsuri

Primul pachet de măsuri fiscale a fost adoptat în urmă cu o lună. La acel moment, Ilie Bolojan a declarat că își asumă în totalitate răspunderea pentru măsurile prevăzute în cel de-al doilea pachet. Tot atunci, prim-ministrul a anunțat că își va depune demisia dacă măsurile nu aveau să fie puse în practică.

„Trebuie să combatem evaziunea fiscală și fraudarea banului public, dar asta nu se poate face de pe o zi pe alta. În spațiul public se discută că vor avea de suferit doar cei mai amărâți și sinecuriștii nu vor avea nimic de pierdut. Că s-a început cu bursele, nu cu politicienii.

Vreau să asigur pe toată lumea de un lucru foarte clar. Sunt un premier cu mandatul pe masă și cu asumarea întregii răspunderi, că tot ce am spus că se va pune în practică, se va și întâmpla. În caz contrar, eu nu voi mai fi prim-ministru.

Până la sfârșitul lunii iulie, vom reveni în fața Parlamentului României cu acest al doilea pachet de măsuri, cu accent pe echitate, moralitate și eficiență”, a declarat Ilie Bolojan, în urmă cu mai bine de o lună, când a fost adoptat primul pachet de măsuri fiscale.

