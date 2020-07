Într-un videoclip postat, luni, pe Twitter, prin care guvernul britanic încearcă să reducă rata obezității din Regatul Unit, Boris Johnson a povestit cum se luptă el, zi de zi, cu kilogramele în plus, după ce s-a vindecat de coronavirus.

”Eram prea gras”, a povestit Johnson despre momentul în care a fost internat la terapie intensivă la începutul acestui an, după ce s-a infectat cu Covid-19. „Mi-am dorit întotdeauna să slăbesc. Cred că mulți oameni se luptă cu greutatea”, a mai spus acesta.

”Nu-i ușor să scapi de kilogramele în plus, dar cu câteva mici schimbări cu toții ne putem simți mai în formă și mai sănătoși. Dacă toți ne facem partea noastră de treabă, putem reduce riscurile privind sănătatea și ne putem proteja împotriva coronavirusului, slăbind astfel și presiunea asupra Sistemului Național de Sănătate”, a adăugat premierul britanic.

Această campanie a guvernului vine după ce specialiștii din domeniul sănătății au avertizat asupra faptului că obezitatea crește riscul de deces în cazul infectării cu Covid-19.

Astfel, conform raportului Sistemului Național de Sănătate din Marea Britanie, 76,5 % dintre pacienții cu coronavirus aflați în stare critică sunt supraponderali.

Losing weight is hard but with some small changes we can all feel fitter and healthier.



If we all do our bit, we can reduce our health risks and protect ourselves against coronavirus – as well as taking pressure off the NHS.



Our Better Health Strategy https://t.co/WdazXhuhRN pic.twitter.com/KZhW8p17FJ