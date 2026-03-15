Un deznodământ tot mai neclar

Însă, pe măsură ce războiul se extinde în întreaga regiune, cu Iranul atacând activele SUA, vecinii din Golf și navele comerciale, deznodământul a devenit din ce în ce mai puțin clar. Iar miza a crescut considerabil.

La fel ca generalii Norman Schwarzkopf și David Petraeus, comandanți Centcom care au supravegheat eforturile de război anterioare ale SUA în Orientul Mijlociu, Cooper se află sub o presiune imensă de a obține o victorie decisivă pe câmpul de luptă.

Însă i s-a cerut totodată să execute un plan de război împotriva Iranului care a existat în interiorul Pentagonului, sub o formă sau alta, de ani de zile. Președinții precedenți au ales, în cele din urmă, să nu pună în aplicare acele planuri – parțial din cauza repercusiunilor care se desfășoară chiar acum.

Piețele sunt zguduite de închiderea Strâmtorii Ormuz, cea mai vitală rută de transport energetic din lume. Treisprezece militari americani au fost uciși, iar alți 140 au fost răniți. În același timp, parlamentari din ambele tabere politice cer răspunsuri cu privire la motivele care au dus la lovitura americană asupra unei școli de fete din Iran, atac în care au murit 168 de copii.

Depinde acum de Cooper să mențină campania militară pe cursul stabilit până când se va lua o decizie politică pentru a o opri – indiferent de cât timp va fi nevoie pentru asta.

Deosebit de bine pregătit

Surse care au lucrat îndeaproape cu Cooper afirmă că acesta este deosebit de bine pregătit pentru acest moment – nu doar datorită perspicacității sale pe câmpul de luptă, ci și datorită instinctelor sale politice, învățând să navigheze atât în apele disputate ale Orientului Mijlociu, cât și pe coridoarele puterii din Washington.

Un purtător de cuvânt al Centcom a declarat că Cooper nu a fost disponibil pentru un interviu în cadrul acestui articol.

De-a lungul carierei sale de peste 3 decenii, Cooper s-a dovedit eficient atât în ​​interacțiunile sale cu legislatorii din Congres care i-au supravegheat bugetele, cât și cu omologii săi aliați din Orientul Mijlociu.

Cunoaște coloneii isrelieni pe nume

Acest lucru a fost valabil mai ales în cazul Forțelor de Apărare ale Israelului, care desfășoară acum operațiuni militare în comun cu SUA împotriva Iranului.

„După cinci ani petrecuți în regiune, nu cred că a existat vreun general în Israel care să nu-l cunoască”, a declarat pentru CNN un oficial militar israelian despre mandatul lui Cooper la conducerea Flotei a Cincea a Marinei. Cooper a vizitat Israelul de atâtea ori încât a ajuns să cunoască pe nume mulți colonei israelieni, a spus oficialul.

Cooper a vorbit aproape zilnic – și uneori de mai multe ori pe zi – cu șeful armatei israeliene, generalul-locotenent Eyal Zamir, a declarat oficialul israelian.

Într-un caz rar pentru un ofițer militar, Cooper s-a alăturat, de asemenea, ginerelui lui Trump, Jared Kushner, și trimisului american Steve Witkoff luna trecută pentru discuții diplomatice indirecte cu Iranul în Oman. Kushner și Witkoff au vizitat portavionul USS Abraham Lincoln a doua zi, la invitația lui Cooper.

Carieră vastă în Marina SUA

Amiralul Charles Bradford „Brad” Cooper II, fiul unui ofițer de carieră în Armata SUA, a absolvit Academia Navală a SUA în 1989. A studiat relații internaționale la Harvard și Tufts și a obținut o diplomă de master în informații strategice de la Universitatea Națională de Informații.

Este un lider militar cu o carieră vastă în Marina SUA, fiind considerat unul dintre cei mai experimentați experți în securitatea maritimă din Orientul Mijlociu. De la preluarea mandatului în august 2025, la două luni după  atacurile americane asupra instalațiilor nucleare iraniene, Cooper este doar al doilea amiral al Marinei care conduce Centcom.

El a fost ales de administrația Trump tocmai pentru expertiza sa vastă în apele din jurul Iranului (unde a condus anterior Flota a 5-a).

Brad Cooper este un ofițer de carieră în „Surface Warfare” (război de suprafață), ceea ce înseamnă că și-a petrecut cea mai mare parte a serviciului pe nave de luptă.

  • Comandant Centcom: A preluat conducerea Comandamentului Central al SUA, fiind direct responsabil pentru toate operațiunile militare din Orientul Mijlociu, Asia Centrală și părți din Asia de Sud.
  • Flota a 5-a: Înainte de a fi promovat la Centcom, a fost comandantul Flotei a 5-a a SUA, cu sediul în Bahrain. În această perioadă (2021-2024), a revoluționat modul de patrulare prin Task Force 59, prima unitate care a integrat masiv dronele maritime și Inteligența Artificială (IA) în operațiuni reale.
  • Comenzi pe nave: A comandat distrugătorul USS Russell (DDG 59) și crucișătorul USS Gettysburg (CG 64). Sub comanda sa, echipajul de pe Gettysburg a câștigat „Cupa Battenberg”, fiind desemnată cea mai bună navă din întreaga Flotă a Atlanticului.
  • Serviciu în zone de conflict: A participat la numeroase operațiuni, inclusiv „Desert Shield/Desert Storm”, operațiuni în Afganistan (unde a servit la sol), și criza din Marea Roșie împotriva rebelilor Houthi.

Cooper este cunoscut pentru viziunea sa tehnologică. În conflictul actual, el a implementat:

  • IA în luptă: A declarat că instrumentele de Inteligență Artificială folosite sub comanda sa au redus timpul necesar identificării și lovirii țintelor de la câteva ore la doar câteva secunde.
  • Task Force Scorpion Strike: O unitate specială care utilizează drone de atac „low-cost” pentru prima dată în istoria militară a SUA într-un conflict de mare anvergură.

Armata SUA îi cere Pentagonului resurse pentru alte 100 de zile de război

Armata SUA îi cere Pentagonului resurse pentru a rămâne în război alte 100 de zile, și nu cele 4-6 săptămâni anunțate. Nimeni nu se aștepta la asta. Departamentul Apărării va trebui să aloce acum alte zeci de miliarde de dolari care se vor adăuga celor 11,3 miliarde cheltuite în primele șase zile de război, relatează Corriere della Sera, duminică.

„Dați-ne resursele necesare pentru a face față unui război de 100 de zile”. Aceasta este cererea pe care Centcom – Comandamentul Central al forțelor armate americane, cu sediul în Florida și competență asupra întregii regiuni a Orientului Mijlociu – a trimis-o în zilele trecute către Pentagon.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Primele avioane cisternă de realimentare ale SUA au ajuns în România, la 4 zile după ședința CSAT
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

