Prima oprire: Castelul Bran

Ca un pasionat declarat al mitului lui Dracula și al filmelor inspirate de acest personaj, Lewis consideră această escapadă o experiență de neratat – mai ales când include și șansa de a vedea urși bruni în sălbăticie.

Prima oprire este Castelul Bran, simbolul legendar al poveștii contelui vampir. „Deși nu există dovezi clare că Vlad Țepeș, figura istorică ce l-a inspirat pe Bram Stoker, ar fi locuit aici, turnurile gotice, scările scârțâitoare, pasajele ascunse și istoria sângeroasă a fortăreței fac locul fascinant pentru orice fan al genului horror”, scrie Rob Lewis.

„Este ușor de înțeles cum acest peisaj atât de misterios a devenit locul de naștere al acestui monstru al ficțiunii”, continuă Rob Lewis.

Cazat în mijlocul Parcului Național Piatra Craiului

După vizită, jurnalistul se îndreaptă spre Villa Hermani, o pensiune situată în apropierea satului Măgura, în mijlocul Parcului Național Piatra Craiului. Aceasta oferă „un amestec autentic de tradiție, confort și respect pentru natură”.

Diminețile încep cu o „cafea pe terasă, mic dejun tip bufet și priveliști spectaculoase: ceața care se ridică încet peste pădurile de pini, fermele izolate și bisericuța albă din vale, acompaniate de clinchetul blând al clopoțeilor de vacă”.

Cum a ajuns Zelea Codreanu simbol al ultranaționalismului în Europa. Istoric: „A condus o mișcare care a semănat teroare în România interbelică”
Recomandări
Cum a ajuns Zelea Codreanu simbol al ultranaționalismului în Europa. Istoric: „A condus o mișcare care a semănat teroare în România interbelică”

Potrivit jurnalistului The Sun, „locul respiră sustenabilitate” – de la energia solară și mâncarea preparată din ingrediente locale, până la atmosfera de armonie cu mediul.

De aici pornesc trasee pentru drumeții prin păduri dense, inclusiv un tur de 25 de kilometri în jurul stâncii Kings Rock, recomandat doar celor experimentați.

A văzut 12 urși, în două ore

Momentul culminant al weekendului îl reprezintă însă excursia de observare a urșilor. Însoțit de un ghid taciturn, înarmat și vigilent, grupul pornește într-o scurtă drumeție până la un observator ascuns în pădure.

Lor li se alătură Katrina, expertă în fauna carpatină și parte din Proiectul Carpatin pentru Carnivore Mari, care explică eforturile de conservare a urșilor și lupilor.

La lăsarea serii, o ursoaică brună apare dintre copaci, urmată de o mamă cu doi pui jucăuși. În total, în decurs de două ore, sunt observați 12 urși, o experiență pe care jurnalistul o descrie drept „emoționantă și umilitoare”.

România, notează el, găzduiește cea mai mare populație de urși bruni din Europa (aproximativ 6.000) și circa 3.500 de lupi, deși numărul lor este în scădere.

Cina tradițională, „un adevărat răsfăț”

Seara, la întoarcerea la pensiune, cina tradițională românească este „un adevărat răsfăț”: ciorbă, sarmale, mămăligă cu brânză și smântână, iar la desert papanași cu dulceață de vișine, acompaniați de lichior de plante de casă – un final perfect pentru o zi petrecută în inima naturii.

A doua zi, condusul prin peisajul rural al Transilvaniei devine o plăcere în sine – singurele „ambuteiaje” fiind turmele de vite care traversează drumul.

Casele de lemn, căpițele de fân, căruțele trase de cai și brutăriile de la marginea drumului, unde se vând covrigi proaspeți, completează imaginea unei lumi autentice și pitorești.

Lewis conchide că Munții Carpații nu sunt doar un decor gotic pentru legenda lui Dracula, ci „o regiune plină de istorie, cultură și viață sălbatică”.

