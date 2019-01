Libertatea l-a contactat pe Cozmin Gușă, rugându-l să comenteze prezența sa la Belgrad și să detalieze discuțiile pe care le-a avut cu Sebastian Ghiță. „Vă rog dați-mi fotografia ca să-o văd”, a solicitat patronul Realitatea TV. Libertatea i-a trimis-o . „Da”, a confirmat el prezența la Belgrad. „După cum vedeți din fotografie, nu suntem singuri, ci cu un grup de prieteni, inclusiv oameni din presă. Am venit ieri, am discutat câte ceva despre situația din mass-media și am băut un șpriț. Chiar acum mă îmbarc să revin în București”.

Fotografia a fost publicată ulterior de Dan Andronic pe Facebook. „La Belgrad, împreună cu niște prieteni. Înconjurați de civili. Civili everywhere. Amănunte să dea Cozmin. El e purtătorul de cuvânt”, a scris acesta.

Fostul deputat Sebastian Ghiță a plecat din România în decembrie 2016, deși avea interdicție de a părăsi țara, fiind dat atunci în urmărire internațională. Patru luni mai târziu, în noaptea de 13 spre 14 aprilie, acesta a fost prins la Belgrad.

Ulterior, autoritățile române au început procedurile de extrădare, în condițiile în care pe numele fostului parlamentare există un mandat de arestare în lipsă. În iulie 2018, însă, Înalta Curte de Justiţie din Belgrad a respins cererea autorităţilor române privind extrădarea fostului lui Ghiţă şi a stabilit că este eligibil pentru obţinerea azilului.

Recent, un site din Serbia a dezvăluit că Sebastian Ghiță a scăpat de dosarul penal deschis pe numele său pentru că s-a legitimat cu acte false, după ce a făcut o donație.

În România, Sebastian Ghiță are cinci dosare, fiind achitat în două dintre ele: cel în care era anchetat alături de mai mulți șefi de poliție din Prahova și în dosarul în care era acuzat că i-a dat mită fostului primar din Ploiești Iulian Bădescu. Niciuna dintre decizii nu este definitivă.

Ghiță mai este urmărit penal de DNA în dosarul Hidro Prahova, dosarul Tony Blair și într-un dosar privind contractele de achiziţie de programe informatice finanţate din fonduri publice şi din fonduri europene.