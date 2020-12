BREAKING NEWS. Mutația virusului a blocat mii de șoferi români la frontierele Angliei de 48 de ore. „Ne-au adus o sticlă de apă și un baton de ciocolată”

Iulian Toroabă, un șofer de TIR din Pitești în vârstă de 40 de ani, este unul dintre miile de transportatori blocați la frontierele Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord de aproape 48 de ore.



„Duminică după-amiază m-am pus în mișcare, am avut o descărcare și o încărcare în Anglia. Seara am venit către Folkestone, către Dover. Atunci am fost anunțați de poliție că este totul închis, nu se mai trece nici pe canal, nici pe ferryboat”, povestește Iulian pentru Libertatea. Totul a venit ca un fulger în viața acestor oameni care au ajutat continentul să transporte marfă, să-și păstreze locurile de muncă.



Europa, temătoare în fața noii versiuni Covid-19

Duminică seara, Franţa a oprit complet transportul de persoane şi mărfuri dinspre Marea Britanie, pentru cel puţin 48 de ore, după anunțul descoperirii unei noi tulpini de coronavirus în Anglia. Mai multe state membre ale UE, printre care şi România, au suspendat tot atunci legăturile aeriene din şi către Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord.



The Guardian a scris marți că Franța și-ar putea redeschide granița cu Marea Britanie în noaptea de marți spre miercuri, însă numai pentru cetățenii francezi și pentru șoferii de tir blocați la frontieră, și doar dacă aceștia pot prezenta un test negativ la Covid-19.

„De când a început pandemia, niciodată nu au oprit camioanele. Acum este prima dată când s-a întâmplat treaba asta”, spune șoferul român. „În camioane este marfă perisabilă. Sigur se va strica.”

Fotografie făcută de Iulian Toroabă, unul dintre miile de șoferi de TIR blocați la frontierele Regatului Unit al Marii Britanii

Mii de camioane pe pistele unui aeroport dezafectat



O parte dintre șoferii de TIR blocați pe autostradă au fost dirijați luni noaptea spre Aeroportul Internațional Manston din comitatul Kent, un aeroport dezafectat unde funcționează un centru de testare pentru Covid-19 din iulie.

Suntem într-un aeroport militar, este centru Covid securizat. Ne-au zis că venim să facem testele de coronavirus și dacă suntem negativi putem pleca, dar nu se știe când. Dacă suntem pozitivi, rămânem aici. Iulian:

Spune că încă nu au fost testați. „Ar fi bine dacă ar veni să ne facă testele și atunci, cel puțin, știm. Ăia negativii plecăm. Pozitivii rămânem”.

Aeroportul Internațional Manston | Sursa: Google Maps

Sunt peste 1.500 de camioane blocate în comitatul Kent, relatează BBC.



Reprezentanții Ministerului Afacerilor Externe au precizat pentru Libertatea că e foarte greu de avansat o cifră despre câți români sunt blocați la frontierele Marii Britanii, dar că vorbim de mii de oameni.

Mulți dintre șoferii de camion sunt est-europeni, români, polonezi, cehi, adaugă Iulian. „Ne susținem unii pe alții. Mai facem o glumă, bine, o facem pe seama noastră.”



„Ieri au venit și ne-au adus o sticlă de apă și un baton de ciocolată. Astăzi ne-au dat două bidonașe de juma de litru cu apă. Urmează să ne aducă și ceva mâncare”, continuă șoferul.

Iulian Toroabă lucrează ca șofer de TIR din 2015

Sute de voluntari s-au mobilizat să ajute



În afară de transportatori, sunt și alți cetățeni români blocați la granița dintre Marea Britanie și Franța, care se întorceau în țară. Autocarele cu care călătoreau sunt staționate acum în parcări pe autostradă.



Adriana Mureșan, șoferiță de TIR și fondatoarea grupului de Facebook „Voluntari în Europa”, spune pentru Libertatea că sute de voluntari din rețea s-au mobilizat pentru a-i ajuta pe cei rămași prin parcări. Le-au dus mâncare și apă, medicamente.



Sute de români s-au oferit să ajute

Iulian Toroabă precizează însă că cei care vor să ajute nu au cum să intre și în cadrul Aeroportului Manston, accesul fiind interzis.



Masa primită azi de șoferii de tir staționați în aeroport | Foto: Iulian Toroabă

Ce zice MAE?



„Ministerul Afacerilor Externe a contactat direct partea franceză, semnalând situația transportatorilor blocați în punctele de frontieră cu Regatul Unit și solicitând urgentarea soluționării situației create și informarea, cu celeritate, a părții române cu privire la măsurile identificate în acest sens.



Urmare a demersului, a rezultat că decizia autorităților franceze de închidere a frontierei cu Regatul Unit are caracter excepțional și tranzitoriu, fiind aplicabilă pentru 48 de ore, în așteptarea unor măsuri coordonate la nivel european, urmând ca această decizie să fie reanalizată ulterior”, a precizat MAE într-un comunicat publicat pe 21 decembrie.

Fotografie copertă: Iulian Toroabă

