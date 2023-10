Britney Spears și-a lansat prima carte autobiografică, unde artista a povestit întreaga ei viață. Lansarea de carte are loc la doi ani după ce vedeta a fost eliberată de sub tutela tatălui ei. Cartea autobiografică este despre ascensiunea și prăbușirea celui mai mare pop icon al secolului XXI, o carte devenită instant bestseller internațional.

Artista oferă secrete din culisele iubirii cu Justin Timberlake, perfectă în lumina reflectoarelor, dar plină de lacrimi și suferințe în realitate. Britney Spears povestește despre cum a cântat pe scenă cu Michael Jackson, despre sărutul cu Madonna, dar și despre războiul pe care l-a dus împotriva tatălui său.

Vedeta și-a făcut curaj să povestească și despre întreruperea de sarcină pe care a făcut-o atunci când era într-o relație cu Justin Timberlake. Cântărețul nu și-a dorit copilul și nici nu a vrut să se afle că Britney Spears era însărcinată.

„Era important ca nimeni să nu afle despre sarcină sau avort”

Cântăreața a mărturisit că și-a pus viața în pericol și a fost nevoită să facă avort acasă. „Era important ca nimeni să nu afle despre sarcină sau avort, iar asta însemna să rezolvăm totul acasă. Voiam o anestezie, voiam să merg la doctor. Eram așa speriată. Mă temeam că o să mor. Nu am cuvinte să spun cât m-a durut. Am căzut în genunchi și m-am rezemat de toaletă și așa am rămas mult timp – unul dintre cele mai atroce lucruri pe care le-am trăit vreodată. Justin a venit în baie și a stat lângă mine pe podea. La un moment dat, s-a gândit că poate muzica o să mă ajute, așa că și-a adus chitara și a început să-mi cânte. Eu am continuat să plâng până când s-a terminat totul. A durat câteva ore și nu-mi amintesc cum s-a sfârșit, însă 20 de ani mai târziu nu am uitat încă durerea și frica pe care am simțit-o”, povestește Britney Spears în cartea ei.

„Femeia din mine” este o autobiografie curajoasă și extrem de emoționantă despre libertate, faimă, maternitate, supraviețuire, credință și speranță.

„Libertatea începe prin a te purta prostește, distrându-te pe rețelele de socializare. Libertate înseamnă să iau o pauză de la Instagram fără ca oamenii să sune la 911.

Libertate înseamnă că pot face greșeli și pot învăța din ele. Libertate înseamnă că nu trebuie să interpretez pentru nimeni, nici pe scenă, nici în afara ei. Libertate înseamnă că pot să fiu la fel de minunat de imperfectă ca restul oamenilor. Și libertate înseamnă abilitatea, și dreptul, de a căuta bucuria în propriul meu fel, așa cum vreau”, a scris Britney Spears în cartea ei.

Britney Spears, detalii despre viața intimă

Artista nu s-a ferit să recunoască faptul că și-a început viața intimă la vârsta de 14 ani cu unul dintre prietenii fratelui său. „Fratele meu, care a fost mereu foarte protector cu mine, a început să-l urască. Când m-a prins strecurându-mă să mă văd cu prietenul lui, m-a pârât părinților. Ca pedeapsă, m-am plimbat toată ziua prin cartier cu o găleată și am curățat gunoiul, ca un condamnat la muncă silnică. Bryan s-a ținut după mine și m-a tot pozat în timp ce strângeam gunoiul plângând”.